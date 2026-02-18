logo
"Sad bih bio u pritvoru 48 sati": Baka Prase u lajvu s Dekijem BMW, prijetio mu dan prije paljenja "brabusa" (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Jutjuber Bogdan Ilić sinoć je bio u lajvu s Dekijem BMW, momkom koji je dan ranije Baki Prasetu poslao prijeteću poruku snimajući se ispred njegovog automobila

"Sad bih bio u pritvoru 48 sati": Baka Prase u lajvu s Dekijem BMW, prijetio mu dan prije paljenja " Izvor: Instagram/bakaprase/printscreen

Influenseru Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase, prije nekoliko dana je ispred stana u Beogradu na vodi zapaljen luksuzni automobil "brabus" vrijedan pola miliona eura.

Samo dan prije nego što je automobil zapaljen, na društvenim mrežama je osvanuo snimak influensera poznatog kao Deki BMW, koji se snimao ispred Bakinih kola i prijetio da mu vrati pare "inače će auto ići na licitaciju".

Sinoć je, samo nekoliko sati nakon hapšenja osumnjičenog, Baka ugostio Dekija u lajvu, gdje ga je prvo pozvao da "riješe problem jer mu je zapalio auto".

Baka Prase je nekoliko puta naglasio da je riječ o šali, da bi potom zajedno komentarisali video koji je Deki postovao 24 sata prije paljenja kola.

"Mislio sam da kažem da ti zapalim auto, ali mi licitacija zvučala bolje. Zamisli da sam to rekao, sad bih bio u pritvoru 48 sati", rekao je Deki.

Pogledajte:

@stankellaBaka Prase reaguje na pretnje DekijaBMW-a#stankella#bakaprase#fyp#viral@bakaprase♬ original sound - Stankella

Pogledajte i kako se Baka Prase slikao nakon paljenja automobila:



Baka prase Bogdan Ilić lajv Deki bmw zapaljen automobil

