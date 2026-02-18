logo
Osumnjičenom (23) za paljenje auta Baki Prasetu prijeti 12 godina robije: Uništio kola od 500.000€, terete ga i za reket

Autor Dragana Tomašević
0

Uhapšeni Z.R (23) je jutjuberu uništio brabusa od 500.000 eura, a evo kakvu kaznu može da dobije

Osumnjičenom (23) za paljenje auta Baki Prasetu prijeti 12 godina robije Izvor: MUP Srbije

Z.R. (23) je uhapšen zbog sumnje da je zapalio luksuzni automobil u vlasništvu Bake Praseta. Osumnjičenom u odnosu na to kolika kazna mu se bude stavila na teret, prijeti robija do čak 12 godina.

Prema saopštenju Tužilaštva, on se tereti za izazivanje opšte opasnosti. Pored toga na teret mu se stavlja i iznuda koja se vodi kao teško krivično djelo, što samo produžava kaznu zatvora.

O tome koliko dugo će provesti iza rešetaka odrediće i procjena štete na Brabusu koji je u vlasništvu Bake Praseta. Kada se uzmu sva krivična djela, on će biti u zatvoru između tri i 12 godina zatvora, plus će morati da plati i novčanu kaznu.

Pogledajte zapaljen automobil Bake Praseta:

Ovaj predmet je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a u toku je razmatranje moguće prekvalifikacije krivičnog djela.

Snimak hapšenja osumnjičenog

Pripadnici policije uhapsili su muškarca Z.R. (23), osumnjičenog da je zapalio automobil Bake Braseta, a MUP je objavio snimak njegovog hapšenja.

Pogledajte:

Pogledajte

00:30
Privođenje osumnjičenog za paljenje automobila Bake Praseta
Izvor: Mup Srbije
Izvor: Mup Srbije

(Blic, MONDO)

Tagovi

Baka prase Bogdan Ilić osumnjičeni paljenje automobila Automobil

