logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đani hitno primljen u bolnicu: Pjevač smješten na VMA, oglasila se njegova supruga

Đani hitno primljen u bolnicu: Pjevač smješten na VMA, oglasila se njegova supruga

Autor Dragana Tomašević
0

Popularni folk pjevač Radiša Trajković Đani hitno je primljen u bolnicu, a on se od utorka nalazi na liječenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Đani hitno primljen u bolnicu: Pjevač smješten na VMA, oglasila se njegova supruga Izvor: Instagram/djanimusic

Đani Trajković prije dva dana je primljen na VMA, a ljekari mu rade pregled cijelog tijela. Kako bi bili sigurni da će sve uraditi onako kako treba, odlučili su da pjevača zadrže u bolnici.

"Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Ljekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa vjerujemo da će rezultati biti dobri", kratko je rekla Slađa.

Pjevač je poslednjih dana osjećao umor i slabost, zbog čega je odlučio da potraži ljekarsku pomoć. Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju dok se ne završi kompletna dijagnostika.

(Blic, MONDO)

Tagovi

Radiša Trajković Đani bolnica VMA zdravlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ