Ovo je 14 godina mlađa supruga Nigora sa kojom se bori za potomstvo: "Svom djetetu bih bio deda, a ne tata"

Igor Lazić Nigor već 11 godina je u skladnom braku sa Suzanom.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Čuveni crnogorski pjevač Igor Lazić Nigor iz grupe Montenigersi danas je napunio je 55 godina. Iza njega je karijera duga dvije decenije, koju je započeo sa svojim prijateljem Nebojšom Saveljićem, koji je tragično nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći. Karijeru je nastavio da gradi sam, a danas se i dalje bavi muzikom istražujući razne žanrove i uživaju u zvuku koji i sam najviše voli.

Iako veoma popularan već dugi niz godina Nigor ne voli mnogo da govori o privatnom životu u medijima. Ipak, ono što se zna jeste činjenica da je već dugi niz godina u braku sa suprugom Suzanom s kojom godinama vodi borbu za potomstvo.

Oni su se vjenčali 2015. godine na Crnogorskom primorju na intimnoj ceremoniji i od tada su jedno drugom velika podrška. Iako imaju veoma skladan brak Igor i Suzana se u javnosti rijetko kad pojavljuju zajedno. Ipak, društvene mreže su nam omogućile da vidimo kako ona izgleda, a sudeći prema njima žar i ljubav koja vlada među njima jaka je kao prvog dana.

Ono što je još u javnosti poznato jeste i činjenica da se par dugo borio za potomstvo, a muzičar je jednom o tome otvoreno govorio.

"Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog pretjerane želje i ne uspijeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vrijeme, kako kaže moj drugar Saša: 'Ja kada bih dobio dijete, ne bih mu bio tata, nego dedo", rekao je Nigor tada.