Goca Tržan nakon neuspjelih VTO progovorila o usvajanju djeteta sa Rašom: "Ne bih se ljutila da se predomisli"

Poslije treće vantjelesne oplodnje Goca je podvukla crtu.

Izvor: TV Pink

Pjevačica Goca Tržan (51) već deceniju je u braku sa 15 godina mlađim Rašom Novakovićem, a nikada nije krila koliko se sa svojim suprugom borila za potomstvo.

Poslije treće vantjelesne oplodnje Goca je podvukla crtu, a sada je otkrila zbog čega nisu usvojili dijete.

"Kad se odlučite da više ne možete, obavite iskren razgovor sa svojim partnerom da li ste i dalje par ili niste, i onaj drugi ima pravo da kaže - Vidi, ja želim ovo po svaku cijenu, i da vi kažete, teško je, ali da mu kažete u pravu si, doviđenja. To je mnogo teško, zvuči lako kad ja to ovako kažem, ali nije lako donijeti tu odluku i nije lako obaviti taj razgovor", istakla je Goca i osvrnula se na činjenicu da postoji šansa da se Raša predomisli i poželi da se ostvari kao biološki otac, jer je njenoj ćerki Leni već očinska figura.

"Naravno, to zadovolji tvoju iskrenu potrebu za nekim emotivno, ali ti uvijek ostane strah, pa šta ako se predomisli. Nemam strah, ali on uvijek ima pravo da se predomisli, ne bih se nikada ljutila da se predomisli, zato što, to je jedini problem u razlici u godinama, ništa drugo."

Goca Tržan otkrila je da su nakon neuspjelih VTO razmišljali i o surogat majčinstvu.

"Ne znam da li bih, razmišljali smo i o tome. Žena koja je to spremna da uradi za nekog drugog veoma je plemenita, koliko god da to košta nema para koje to mogu da plate. Za mnoge parove i mnoge žene ne postoji druga opcija osim usvajanja."

Razmišljali i o usvajanju

Goca je po prvi put je otkrila da su ona i Raša dugo razmišljali o usvajanju, kao i zašto su se odlučili da dijete ipak ne usvoje.

"Nažalost mi smo sada u godinama u kojima nam zakon ne dozvoljava, zbog starosne granice, ali da, razmišljali smo o usvajanju. Ti sve vrijeme očekuješ čudo do posljednjeg trenutka, i zato ne ulaziš u procedure u koje smo možda ranije mogli da se upustimo", rekla je Goca u podkastu "Životna priča".

