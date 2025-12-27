"Moja ideja je bila da dobijem dijete": Petar Strugar progovorio o razvodu od šest godina starije koleginice

Petar Stugar otvorio je dušu o razvodu, pa progovorio o djeci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Petar Strugar uživa u ljubavi sa koleginicom Ninom Nešković, sa kojom se ljubav dogodila upravo na daskama koje život znače, a prije nje imao je i te kako buran ljubavni život.

Naime, Petar je bio oženjen Ivanom, sa kojom je dobio sina Zarija, a njihov razvod uslijedio je 2015. godine.

Jednom prilikom ispričao je detalje privatnog života, te se tada dotakao i kraha braka.

"Porodica je bitna, sad uspijem, ne uspije. Nije mi bilo teško zbog razvoda, ali mi je bio težak taj momenat kad shvatiš da nisi sam, tu je dijete. Ipak, živ se čovjek na sve navikne", počeo je glumac, a na pitanje u kakvim je odnosima sa majkom svog prvog djeteta, odgovorio je:

"Kad se raziđete, zašto ne bi bili u dobrim odnosima. Sve moraš da staviš sa strane jer to dijete ništa nije krivo. Progutaš šta treba da progutaš. Sada smo možda u boljim odnosima nego kad smo bili zajedno, da", pričao je u emisiji kod Goce Tržan.

Goca Tržan ga je pitala da li mu je žao što nije sačuvao porodicu.

"Najvažnije je da shvatiš da smo svi ljudi i da je sve to normalno, sve je rješivo. Nema razlog da se prolongira nešto što ne ide, da se insistira, ako ne ide, ne ide, idemo dalje. Sam pao, sam se udario".

Po svaku cijenu želio dijete

Strugar ističe da mu je najvažnije bilo da se ostvari kao otac, te je istakao da voli što se ostvario u toj ulozi kao mlad, sa 26 godina.

"Moja ideja je bila da dobijem dijete, i meni je to bilo važno. Porodica mi je važna i moji su me tako vaspitali."

Petar je istakao i da bi volio da dobije još nasljednika.

"Bože zdravlja, ja bih volio da imam petoro, šestoro djece, to sam od srednje škole govorio, ali vidjećemo polako."