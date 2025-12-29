Umrlo i drugo dijete slavne influenserke: Prije samo 18 mjeseci sahranila ćerku, a onda na Božić doživjela pakao

Influenserka Melisa Mej Karlton i njen suprug Tom prolaze kroz nezamisliv bol nakon što su na Božić izgubili mlađu ćerku Moli

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Influenserka Melisa Mej Karlton i njen suprug Tom doživeli su nešto najstrašnije što može da zadesi roditelje. Nakon što su prije samo 18 mjeseci sahranili stariju ćerku, sada su na Božić izgubili i mlađu, Moli.

"Na božićno jutro, naša Moli je ponovo zagrlila svoju sestru Abi", napisala je Melisa na Instagramu, otkrivši da joj je ta misao jedina utjeha u trenucima neizmjerne tuge. Kako je podijelila sa pratiocima, Moli je često govorila o svojoj sestri i pitala kada će "Isus doći da Abi može da se vrati". Abi je preminula u aprilu 2024. godine, sa samo devet godina, nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja izazvanog sepsom.

Iako porodica još uvijek nije željela da otkrije Moline godine niti tačan uzrok smrti, Melisa se dan kasnije ponovo oglasila, otkrivši potresne nove informacije.

"Još nemamo zvaničnu dijagnozu, ali ovog puta imamo odgovore koje ranije nismo imali", napisala je, dodajući da ljekari sumnjaju na genetsko srčano oboljenje koje je, po svemu sudeći, moglo da utiče i na Abinu smrt.

Melisa i Tom imaju još dvoje djece, Harija i Lili, a influenserka je naglasila da svoju priču dijeli kako bi pomogla drugim porodicama koje su se suočile sa SUDC-om – iznenadnom i neočekivanom smrću djece.

"Moli je bila hospitalizovana i praćena, što sa Abi nismo imali priliku. Godinama sam osjećala da odgovori koje smo dobili nisu potpuni", priznala je.

Ljekari vjeruju da bi, ukoliko su obije djevojčice imale isto srčano oboljenje, čak i bezazlena infekcija mogla da dovede do fatalnog srčanog zastoja.

Moli je preminula nakon nagle hospitalizacije na sam Božić. Melisa je opisala dramatične trenutke tog dana, ističući da je hitna pomoć stigla za svega nekoliko minuta, a dječji traumatološki centar bio izuzetno blizu.

"Bili smo na mjestu koje je nudilo najveću moguću šansu. Njeno tijelo se borilo, ali su nam rekli da je ovakav srčani događaj gotovo uvijek nespojiv sa životom", napisala je.

Slomljena majka otvoreno je govorila o emotivnom stanju porodice:

"U šoku smo. Iscrpljeni. Još uvijek ne mogu da prihvatim da je ovo stvarno. Nisam spremna za bol koji dolazi."

Podsjetila je i na iznenadnu prirodu Abine smrti – djevojčica je dan ranije bila vesela i igrala se sa braćom i sestrama, da bi se narednog jutra požalila na stomačne tegobe i povraćanje, što su roditelji u prvi mah smatrali virusom. Samo tri sata kasnije, Abi je preminula.

"Ovo bi trebalo da bude najlepše doba godine, ali mene samo boli", napisala je Melisa.