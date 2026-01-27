Najbolja drugarica mu rodila dijete, a on se oženio muškarcem u Americi: Pjevač pokazao partnera, odmah se pohvalio

Bugarski pjevač Azis zaključio je brak sa svojim partnerom u SAD.

Izvor: Instagram/azis_online_new

Bugarski pjevač Vasil Trojanov Bojanov, javnosti poznatiji kao Azis, juče je u Sjedinjenim Američkim Državama izgovorio sudbonosno "da" svom partneru, a već danas je imao poseban povod za slavlje.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju njihovih ruku sa burmama, uz poruku kojom je otkrio koliko mu ovaj datum znači.

"Danas je u Americi Dan muževa. Ništa u ovoj zemlji nije slučajno", napisao je Azis, ne krijući sreću zbog novog životnog poglavlja.

Izvor: Instagram/azis_online_new

Podsjetimo, Azis iza sebe već ima jedno bračno iskustvo – ranije je bio u braku sa muškarcem Nikijem Kitaecom, a sa novim partnerom juče je sklopio brak uz riječi: "Upravo vjenčani! Hvala ti Ameriko".

Ima ćerku sa najboljom drugaricom

Inače, Azis je veliku pažnju na Balkanu stekao priznanjem da je svojevremeno dobio ćerku sa najboljom drugaricom, o čemu je otvoreno govorio:

- U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Ja sam puno pričao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam da joj objasnim da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa djetetom da imate otvoren odnos. Dijete od svojih roditelja sve prvo treba da sazna - rekao je Azis tada za medije.

