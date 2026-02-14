Misica koja je zadobila teške povrede glave objavila slike iz bolnice

Poslije stravičnog pada sa bine na izboru za Mis Univerzuma u Tajlandu, ljepotica koja je predstavljala Jamajku, dr Gabrijela Henri oglasila se preko Instagrama. Misica je zbog slabe osvjetljenosti bine pala i zadobila teške povrede.

Nakon šokantnog pada sa pozornice na globalnom takmičenju ljepote Mis Univerzuma u novembru 2025. godine, kad je hospitalizovana nakon što je zadobila prelom i intrakranijalno krvarenje, mis Jamajke Gabrijela Henri vratila se na društvene mreže kako bi podijelila najnovije informacije o svom oporavku.

Uz fotografije u bolnici, kako se odmara u krevetu, kao i još jednu fotografiju na kojoj vozi sobni bicikl, Gabrijela je napisala u objavi na Instagramu da se suočila sa situacijom koja je promijenila sve.

"U vrijeme kada sam željela samo da predstavljam Jamajku u svom punom sjaju, suočila sam se s najneočekivanijom povredom u svom životu", nastavila je, pre nego što je napomenula da su pad i povreda koja je uslijedila "promijenili sve".

Uprkos povredi i hospitalizaciji, Henri je naglasila da je naučila da pad može "otkriti dubinu snage za koju niste znali da posjedujete. Moja najveća snaga bila je u odabiru da se uzdignem, čak i dok sam još na putu." Henri je zatim izrazila zahvalnost medicinskim timovima koji su nastavili da vode brigu o njoj i daju joj snagu da pobijedi ovaj veliki izazov.

"Od neurohirurga i neurologa do medicinskih sestara i fizioterapeuta, na Tajlandu i Jamajci, svako je odigrao vitalnu ulogu", napisala je. "Potrebna je namjera da se stane uz nekoga u njegovoj najnižoj tački i pomogne mu da se, korak po korak, kreće ka vrhuncu."

Henri je dodala da joj je oporavak dao prostor za razmišljanje, rekavši da "ono što se dogodilo nije bio kraj", već da je "označilo je početak izgradnje jačeg nasljeđa, stvaranja uticaja i ostavljanja značajnog traga".

"Neka ovo poglavlje i oporavak koji je u toku budu svjedočanstvo otpornosti i odlučnosti", dodala je.