Mis Venecuele nazvao svinjom: Skandal star 30 godina ponovo u centru pažnje, isplivao snimak ljepotice i Trampa

Alisija Mačado je prije skoro 30 godina osvojila titulu Mis, a onda držala dijetu pred kamerama zbog Donalda Trampa.

Prije skoro trideset godina, život Alisije Mačado promijenio se preko noći. Krunisana kao Mis Venecuele 1995. i Mis Univerzuma 1996. godine, činilo se da joj je globalna slava zagarantovana. Umjesto bajke, uslijedio je period javnog poniženja koji je zauvijek obilježio njenu karijeru i život.

Sa samo 19 godina, Alisija Mačado predstavljala je Venecuelu na izboru za Mis Univerzuma 1996. godine i odnijela pobjedu.

Bila je mlada, lijepa i simbol uspjeha jedne zemlje. Međutim, ono što je trebalo da bude vrhunac njene karijere vrlo brzo se pretvorilo u globalni skandal.

U to vrijeme, vlasnik takmičenja bio je Donald Tramp, koji je javno ismijavao njen izgled i porijeklo. Nazivao ju je "Mis Svinjica" i "Mis Domaćica", aludirajući na njenu kilažu i latinoameričke korijene.

U jednom trenutku je čak izjavio da mu je bila "odvratna", širio netačne tvrdnje o njenom životu i kasnije optužio Hilari Klinton da joj je pomogla da dobije američko državljanstvo.

Alisija Mačado je godinama kasnije otvoreno govorila o rasizmu, mizoginiji i okrutnosti koje je preživjela, navodeći da je njen slučaj jasan primjer kako se žene u javnom prostoru kažnjavaju zbog izgleda i porijekla.

Držala dijetu pred kamerama

Težina Alisije Mačado postala je javni spektakl 1997. godine, kada ju je Tramp poslao na strogi fitnes program u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago. Visoka 175 centimetara, Mačado je sa oko 54 kilograma, koliko je imala kada je pobijedila, došla do približno 77 kilograma nakon što je prestala sa rigoroznim dijetama i tabletama za mršavljenje.

Na događaju za novinare, Tramp je tada izjavio: "Ima mnogo ljudi koji imaju slične probleme, uključujući i neke od nas. Za ljude koji imaju problem sa težinom, ona je sjajan primjer."

Alisija, tada dvadesetogodišnjakinja, nije ćutala. "Ja nisam krava ili nešto slično", rekla je javno, naglašavajući da tada ima oko 72 kilograma.

Uprkos njenom protivljenju, plan je sproveden. Podrazumijevao je ishranu od 1.200 kalorija dnevno, samo 29 grama masti, jutarnje krugove u Trampovom bazenu u osam ujutru, jogu, tai či, šiacu masaže i čak pet sati fizičke aktivnosti dnevno.

Cilj je bio da smrša 20 kilograma za tri mjeseca. Mačado je tada tvrdila da njen trud može biti inspiracija ženama koje se bore sa poremećajima u ishrani, ali su njene obline pokrenule međunarodnu raspravu o standardima ljepote, savršenstvu i kulturi izbora ljepote.

Nakon njenog mršavljenja, ostao je upamćen intervju koji su dali njih dvoje za CBS 1997. godine. Tada je Tramp rekao kako je ona bila lijepa, a onda i ne baš, aludirajući na njenu kilažu.

Međutim tu ga je Alisija samouvjereno prekinula u pola rečenice i rekla: "Ja sam najljepša žena na svijetu. I sa 20 kilograma više i bez kilograma - ja sam najljepša žena na svijetu!"

Gotovo tri decenije kasnije, 2025. godine, Tramp je ponovo izazvao buru kada je tokom razgovora sa novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One ućutkao novinarku koja mu je postavljala pitanje o Džefriju Epstinu riječima: "Tišina. Tišina, svinjice."

Ovaj nadimak odmah je podsjetio javnost na način na koji je govorio o Alisiji Mačado 1996. godine. Tramp tada nije poricao da ju je nazivao "Mis Svinjica", tvrdeći da je "drastično dobila na težini" i da ju je on "spasio" od otkaza.

Priča o Mačado ponovo je isplivala i tokom predsjedničke kampanje 2016. godine, kada je Hilari Klinton koristila njen slučaj kao primjer Trampovog odnosa prema ženama. Sama Alisija Mačado je tada za Gardijan izjavila da je postala američka državljanka taman na vrijeme da ne glasa za njega, opisujući njegovo ponašanje kao "okrutno i zlostavljačko".

Ipak, u neočekivanom preokretu, Alisija Mačado je 2025. godine javno izrazila podršku Donaldu Trampu. Ovoga puta ne u kontekstu izbora ljepote ili politike prema ženama, već zbog njegove vojne operacije na Karibima usmjerene protiv takozvanog Kartela sunca, kriminalne mreže koja se povezuje sa vladom Nikolasa Madura u Venecueli.

U intervjuu za Telemundoovu emisiju Oi Dia bila je direktna: "Predsjedniče Tramp, svo moje poštovanje i sva moja podrška. Nadamo se da ćemo ovo uspjeti, vjerujemo mu. Predsjednik Tramp, koji me poznaje i zna sve o meni, treba da zna da ga otvoreno podržavam i da mi Venecuelanci čekamo sa velikom nadom."

Dodala je i rečenicu koja je mnoge iznenadila: "Kada je u pitanju moja zemlja, lične stvari se stavljaju po strani."