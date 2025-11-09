logo
"Sramota, šta možeš sa time da kupiš?": Vesna Đogani otkrila koliko iznosi Đoletova penzija, cifra je šokantna

Autor Ana Živančević
0

Vesna Đogani progovorila je o penziji svog supruga.

"Sramota, šta možeš sa time da kupiš?": Vesna Đogani otkrila koliko iznosi Đoletova penzija, cifra j Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vesna i Đole Đogani vratili su se sa nastupa, a na Aerodromu Nikola Tesla je novinarima otvoreno govorila na više tema, od porodičnih planova do Đoletove penzije, ali i izbora za Mis Univerzuma.

Đole Đogani je, naime, nedavno postao penzioner, a njegova supruga nije krila razočaranje kada je otkrila koliki iznos prima svakog mjeseca.

"Đoletova penzija je smiješna, 28.000 dinara je dobio. Šta ti možeš sa time da kupiš? Sramota! On je u penziji, ali radi punom parom, pripremamo pjesme i novi koncert", rekla je Vesna.

Pjevačica je prokomentarisala i izbor za Mis Univerzuma, koji je ove godine izazvao brojne reakcije u javnosti.

"Vidjela sam, sve je to otišlo predaleko. Uopšte nema veze sa izborom za Mis. Čudno je, pritom su sve izoperisane, grozne su! Toliko ima lijepih, prirodnih devojaka. Ja se nikad ne bih prijavila za Mis", rekla je Vesna iskreno.

Pogledajte fotografije misice Srbije:

