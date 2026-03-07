Ukidanje dodatne naplate sjedišta za dijete pored roditelja i komotnija pravila za ručni prtljag nova su prava putnika u avio-saobraćaju koje je Evropski parlament (EP) većinski podržao

Izvor: MONDO

Automatska naknada od 300 eura za kašnjenje leta duže od tri sata, ukidanje dodatne naplate sjedišta za dijete pored roditelja i komotnija pravila za ručni prtljag nova su prava putnika u avio-saobraćaju koje je Evropski parlament (EP) većinski podržao, prenose "Vijesti".

Predlog, koji je inicirala hrvatska poslanica Evropskog parlamenta Biljana Borzan, donosi značajne promjene i za putnike iz Crne Gore.