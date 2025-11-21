Proglašena Mis Univerzuma: Zbog uvreda napustila dvoranu

Mis Meksika postala je nova Mis Univerzuma, a njeno učešće obilježio je ogroman skandal

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Fatima Boš iz Meksika okitila se jutrosmtitulom 74. Mis Univerzuma, na izboru koji je protekao u znaku brojnih skandala, a koji je održan na Tajlandu.

U finalnom izboru među pet najljepših našle su se prva pratilja – Mis Tajlanda, druga pratilja – Mis Venecuele, zatim Mis Filipina kao treća pratilja i Mis Obale Slonovače koja je ponijela titulu četvrte pratilje.

Pogledajte još fotografija lijepe misice iz Meksika:

Nova Mis Univerzuma, Fatima Boš, je, osim izgledom, simpatije pobrala i odgovorom na pitanje "koji su izazovi za žene u 2025. godini".

- Tu smo da izazovemo promjenu. Mi smo žene, velike žene, i tu smo da stvaramo istoriju - rekla je.

Inače, u top 12 su se, pored misica Tajlanda, Filipina, Venecuele, Meksika i Obale Slonovače, koje su pet najljepših na planeti, plasirale i učesnice iz Čilea, Kolumbije, Kube, Gvadalupea, Portorika, Kine i Malte.

Zanimljivo je da su kladionice "znale" ko će pobijediti, pošto je prije takmičenja Meksikanka imala 18 odsto šanse za 1. mjesto, a Filipinka 19 odsto.

Učešće misice iz Meksika obeležio skandal

Učešće Fatime Boš započelo je ogromnim skandalom nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno izvrijeđao. Zbog ovoga je demonstrativno napustila pripreme, a podržale su je još neke djevojke.

Tokom neprijatnog obraćanja takmičarkama, koje je 4. novembra prenošeno uživo na Fejsbuku, tajlandski preduzetnik Navat Itsaragrisi prozvao je Fatimu Boš zbog navodnog neispunjavanja promotivnih obaveza. Dok je pokušavala da objasni situaciju, Itsaragrisi ju je prekinuo, nazvao je "glupom" i zatim zatražio od obezbjeđenja da je udalji sa događaja.

Boš mu je odgovorila: "Ne poštujete me kao ženu", nakon čega je on pozvao obezbjeđenje, što je izazvalo negodovanje i povike među ostalim takmičarkama.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako su neke misice napustile događaj u znak protesta. Mis Meksika, kada je napuštala događaj, potvrdila je da ju je Navat nazvao "glupom".

Organizacija je istog dana objavila video u kojem predsjednik Raul Roča Kantu oštro osuđuje Itsaragrisiove "zlonamjerne postupke" prema Boš.

"Želim jasno da izrazim svoje veliko ogorčenje prema Navatu zbog javnog napada koji je izvršio na Fatimu Boš", rekao je Kantu, dodajući da ju je Navat "ponizio, vrijeđao i pokazao nedostatak poštovanja, uz ozbiljno zlostavljanje pozivanjem obezbjeđenja kako bi zastrašio bespomoćnu ženu, pokušavajući da je ućutka i isključi".

"Navate, moraš da staneš", poručio mu je Kantu, i dodao da je "mučna njegova potreba da stalno bude u centru pažnje". Zbog incidenta, njegovo dalje učešće na događajima "svedeno je na najmanju moguću mjeru", a najavljene su i "korporativne i pravne mjere".