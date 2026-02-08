logo
Karleuša napravila haos uz Cecinu pjesmu: Jelena pjeva hit i grli voditeljku, Desingerica im se pridružio

Autor Đorđe Milošević
Jelena se opustila i zapjevala na bini hit Ražnatovićke.

Karleuša napravila haos uz Cecinu pjesmu: Jelena pjeva hit i grli voditeljku, Desingerica im se prid Izvor: MONDO

Poznato je da su Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović već dugi niz godina u ozbiljnom sukobu i da su zbog oštrih riječi završile čak i na sudu, ali nije sve tako crno.

Bez obzira na netrpeljivost koja vlada između njih, to nije razlog da jedna od pjevačica ne zapjeva hit one druge, čak i u emisiji.

Jelena se opustila u jednoj od emisija Pinkovih zvezda i, dok je takmičarka izvodila hit „Neću da budem k’o mašina“ njene „rivalke“ Cece Ražnatović, Karleuša je zagrlila voditeljku Bojanu Lazić i zapjevala pomenutu numeru.

Jelena i Bojana bile su odlično raspoložene, atmosfera je bila na vrhuncu, a pridružio im se i Dragomir Despić Desingerica, koji je takođe znao tekst i pjevao je, ali se nije pomjerao sa mjesta žirija.

Tagovi

Jelena Karleuša Svetlana Ceca Ražnatović pinkove zvezde

