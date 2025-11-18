Boki 13 zakuvao čorbu: Nakon priče da je Ceca tražila nazad bolnički krevet Marine Tucaković, oglasila se JK

Pjevačica Jelena Karleuša prokomentarisala je navode da je Ceca Ražnatović tražila nazad bolnički krevet koji je poklonila tekstopiscu Marini Tucaković.

Kako je Boki 13 otkrio u šokantnom razgovoru s Mirom Škorić, Jelena Karleuša bila je jedna od rijetkih koja je finansijski pomogla Marini dok se liječila od raka.

U emisiji je takođe navedeno je da je Ceca obezbijedila bolnički krevet Marini, ali da je nakon njene smrti tražila da se isti vrati nazad, ali je ove tvrdnje Futa demantovao za MONDO.

Povodom ovih navoda, oglasila se i Jelena Karleuša koja je istakla da je Cecin potez nije iznenadio, jer se takvo ponašanje od nje moglo i očekivati.

"Čula sam da se to dogodilo. Pa, dobro... nezahvalno je pričati o ovome, ali kada je riječ o njoj, mogli bismo naširoko govoriti o ružnim stvarima. Takva je ona - poznata po tome, a njena djela govore o njoj više nego što bi iko mogao da kritikuje ili naruži", prokomentarisala je Jelena Karleuša, prenosi Republika.

