Brutalne riječi Cecine ćerke upućene Karleuši: Spomenula je polni organ i gađenje i urnisala je

Sve je počelo nakon Cecinog gostovanja u Hit tvitu.

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović nikada nije krila da je cijeli svoj život, budući da je rano ostala bez supruga Željka Ražnatovića Arkana, posvetila odgajanju i vaspitavanju djece.

Danas su Anastasija i Veljko izgrađene ličnosti, imaju svoje porodice, tokom odrastanja ih nikada nisu pratili skandali, a u "ratove" njihove majke sa brojnim kolegama i koleginicama nikada se nisu mješali.

Ipak, jednom je Anastasija, a sve se desilo nakon Cecinog gostovanja u emisiji "Hit tvit", prokomentarisala Jelenu Karleušu, i to nakon prozivki pop pjevačice.

Šta je Jelena izjavila?

Ona je na Instagramu poručila Anastasiji da "ima manje harizme od njenog polnog organa", ali i da je njen dečko "veliki fan" Jelene Karleuše.

"Bolje se pozabavi umrlom karijerom svoje majke, koja ni ne zna šta je trending, pa mora da zarađuje pjevajući po romskim svadbama i grčkim kafićima - znaš ono skoro kad ti je mama išla u Atinu da se zahvali za sliku moje pi***? I za kraj, raspitaj se koliko se moja pi*** sviđa tvom dečku, bićeš iznenađena kakav je to fan!".

Anastasija je tada rešila da indirektno odgovori na Jelenine prozivke:

"Jao, ne znam za vas, ali mislim da je svaki ulazak u raspravu sa osobama koje pišu referat o svom polnom organu zaista van svake pameti. Rekla sam šta sam imala, moje vaspitanje mi ne dozvoljava da nastavljam, a iskreno, i gadi mi se".