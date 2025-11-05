"Arkan više nije živ, ovo nisu devedesete": Karleuša bijesna zbog Cecinog ponašanja, urnisala i Milicu Pavlović

Karleuša se dotakla sukoba sa koleginicama, ali i pojedinih članova žirija u Pinkovim zvezdama.

Izvor: MONDO

Pop pjevačicu Jelenu Karleušu sreli smo danas na snimanju muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gdje se pojavila u izazovnom stajlingu.

Jelena je za okupljene medije prokomentarisala sukob sa bivšom prijateljicom Milicom Pavlović, dotakla se izjave Aleksandre Mladenović upućene njoj, ali je prokomentarisala i Cecin nedavni "sukob" sa sedmom silom na snimanju Zvezda Granda.

Karleuša nije ostala imuna te javno iznela svoje mišljenje i ponovo potkačila Cecu i istakla da je takvo ponašanje prema medijima nedopustivo.

"Vidjela sam reakciju, vidjela sam i da se niste snašli, kad se neko onako bezobrazno ponaša, ja očekujem da vi uzvratite, na štaono liči? Nisu ovo devedesete?! Kakav je to način?! Kako se razgovara sa novinarima? Arkane nisam te prepoznala?! Niko više nijeni lud, ni glup, Arkan više nije živ. Kad se neko onako obrati vama, očekujem da radite svoj posao i da odgovorite. Ne smijete nikogada se plašite! Dosta su se pominjali genepeci, to više ne dolazi u obzir!", poručila je Jelena, pa je nastavila:

"Zna se za koga su morali da pišu najgore, to sam bila ja, a za koga nisu smjeli da se napiše nešto loše. Nek nabije taj prstić tamo gdje sunce ne zalazi."

"Sama je izazvala svojim ponašanjem"

Karleuša se dotakla i svađe sa Milicom Pavlović i istakla da kolege nisu te koje su "udarile" na pjevačicu, već je to ona izazvala svojim ponašanjem.

"Niko ne udara na Milicu, ona je to sama prouzrokovala ponašanjem, ne možeš govoriti da bi obrisala pjesmu za ovim ili onim.Niko ne voli fejk ljude i one koji su ti mnogo učinili. Nikad ne ćutim, kažem sve što mislim. Postoje samo dva klana na estradi",dodala je ona.

"Znam da Zorica ima posebne uslove"

Jelena se dotakla i Zorice Brunclik kao i njenih posebnih uslova u pomenutom takmičenju.

"Znam da Zorica ima poseban apartman, ali promijeniće se to, ja ću to da joj kažem, ja sam razredni starješina, vratićemo je da sedi sa nama. Ona ima 70 godina i ona se super uklapa u ove standarde, vrlo je duhovita, prihvatiće što ću je vratiti u prvu klupu.Despić je samo pred kamerama Desingerica, iza kamere je dobar, dodaje hranu, fin je, kulturan i džentlmen. Svi smo dobri izakamere, ovo su uloge pred kamerama i gledanost pokazuje da nam dobro ide", izjavila je Karleuša, a šta je rekla za Aleksandru Mladenović poslušajte u intervjuu u okviru teksta.