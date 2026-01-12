Karleuša saznala šta je Ceca sve izgovorila za nju: Otkrila sve javno, detalje joj priznala ova koleginica

Jelena je gostovala u jednoj emisiji gdje se dotakla odnosa sa Cecom Ražnatović.
Pjevačica Jelena Karleuša dotakla se svog turbulentnog odnosa sa vječitom rivalkom, folk zvijezdom Svetlanom Cecom Ražnatović i činjenici da su, bez obzira što se sude već godinama, obje u odličnim odnosima sa Viki Miljković.
Viki je, inače, Cecina kuma, a sa Karleušom je zajedno u žiriju Pinkovih zvezda, o čemu je sada Jelena i pričala, te priznala da je jednom prilikom sa Miljkovićevom i pričala o Ražnatovićki.
Pop zvijezda je otkrila da je pitala koleginicu da li Ceca priča o njoj, a odgovor ju je iznenadio.
"Kada ja pitam Viki ona kaže da pred njoj Ceca nijednu ružnu riječ nije rekla za mene. To je meni Viki rekla", rekla je Jelena između ostalog.
Jelena Karleuša prokomentarisala je svoje učešće u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", kao i svoje kolege iz žirija - Viki i Desingericu! Pratite emisiju „In3gantno", utorkom, sredom i četvrtkom od 20h samo na K1 televiziji.
Jelena o Dušku i samoubistvu
Pop zvijezda Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu na televiziji Pink kod voditeljke Jovane Jeremić, gdje su porazgovarale o aktuelnim temama u Jeleninom životu, prvi put nakon 10 godina.
Jelena se između ostalog dotakla i brojnih skandala sa Duškom, aferi, smrti majke, kao i šta joj je sve izgovorio, a u jednom trenutku došlo je i do suza, prvo sa Jeremićkine strane, a potom i sa Karleušine.