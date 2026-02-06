"Da li produkcija može da riješi ovo?": Snežana Đurišić se obratila direktoru Granda, dobila šok odgovor

Snežana Đurišić iznervirala se zbog ponašanje Svetlane Cece Ražnatović.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pravi haos izbio je među članovima žirija u Zvezde Granda i to zbog glasova, a Snežana Đurišić se odmah obratila produkciji.

Sve je počelo osmijesima i komplimentima koje je Svetlana Ceca Ražnatović uputila koleginici Dara Bubamara.

„Raketa! Zemlja, vazduh, zemlja, raketa i nema ti ravne!“, hvalila je pjevačica, ali je potom došlo do preokreta.

Naime, u studiju je zavladalo nezadovoljstvo među članovima žirija, koji su zahtijevali od produkcije da obje takmičarke prođu u naredni krug.

„Da li produkcija može da riješi ovo?“, pitala je Snežana Đurišić, a direktor Granda Goran Šljivić odgovorio je:

„Ne može, Ceca je glasala i za kandidatkinju jedan i za kandidatkinju dva.“

Međutim, Ceca je nastavila da se buni, tvrdeći da je u nebranom grožđu.

„Pa zato što nas maltretiraš, ne mogu da se odlučim, na šta liči ovo?!“, odbrusila je Svetlana, a sa njom je bila saglasna i Snežana Đurišić:

„Ja ću da kažem da ovo nije fer, a ti znaš da ovo nije fer!“

Ipak, situaciju je „popravio“ Dragan Kojić Keba, koji je na sceni zaigrao sa svojim kandidatom i zabavio kolege, kao i sve prisutne u studiju.

„Kako je Kebi dobro, on kao da je na TikToku“, našalio se Đorđe David.