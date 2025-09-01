"Ne zanima me što Dara hoće da se svađa": Snežana priznala da su je Viki i Bosanac zbunili odlaskom iz Granda

Pjevačica Snežana Đurišić došla je na snimanje 19. sezone muzičkog takmičenja Zvezde Granda

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Počinje snimanje 19.sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Pored novih članova žirija Dare Bubamare i Kebe, tu je i stara postavka samo bez Marije Šerifović, Bosanca i Viki Miljković.

Među prvima stigla je Snežana Đurišić koja je popričala sa novinarima, i otkrila šta misli o odlasku Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.

"Moram priznati da nisam očekivala, zbunio me je njihov odlazak, ali ne bih dalje to komentarisala", bila je iskrena pa je dodala da je svađe sa Darom Bubamarom ne zanimaju.

"Ne zanima me to što je Dara izjavila da želi svađu, ja ću posmatrati takmičari i fokusirati se na talente"

(Kurir, MONDO)