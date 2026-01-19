logo
Dara Bubamara imala poseban zahtjev od direktora Granda: Šljivić pred kamerama hitno odreagovao

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica se tokom snimanja "Zvezda Granda" obratila direktoru Goranu Šljiviću.

Dara Bubamara imala poseban zahtjev od direktora Granda Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Jedna od najzabavnijih članova žirija "Zvezda Granda", Dara Bubamara, i ovog puta nas je nasmijala do suza svojim duhovitim priznanjem i neobičnim zahtevom upućenim direktoru produkcije.

Naime, Dara koja je nedavno sinu za rođendan poklonila roleks, već nekoliko epizoda ima problem sa bubicom koja joj konstantno spada, zbog čega je tokom emisije riješila da se direktno obrati produkciji.

"Ti nemaš uši, Daro", kroz šalu je konstatovao Voja, a Dara mu je kroz smijeh odgovorila i okrenula se direktoru Goranu Šljiviću.

"Očigledno da nemam. Ja ne znam šta se ovo dešava... Molim produkciju da uloži novac i da kupi manju bubicu, zato što imam male uši, mali vrat. Nisam ja kriva", rekla je Dara, izazvavši salve smijeha u studiju.

Snežana Đurišić je primijetila da je Dara možda previše nemirna, zbog čega bubica spada, ali Dara je imala drugačiju teoriju.

"Mislim da nije do nemira, nego mi je mnogo tanak vrat. Mislim, neću da uvrijedim nikog, ali... ", dodala je kroz smijeh.

Kako bi se problem konačno riješio, direktor Šljivić odlučio je da Darin zahtev ispuni i pozvao voditelja da izađe na scenu:

"Vojo, uzmi mjere i naručićemo specijalnu bubicu za Daru", poručio je, izazvavši novi talas smijeha među prisutnima.

Gradi kuću od pola miliona eura

Podsjetimo, Dara Bubamara ima luks nekretninu u rodnom Novom Sadu, zatim u Beogradu na Dedinju, i dvije koje izdaje, a kako se pisalo, planira da izgradi i kuću na Fruškoj Gori od 500.000 eura.

"Dara je plac na Fruškoj Gori kupila još prije korone. Ona ulaže velike pare u nekretnine, a kad je vidjela ovo mjesto, odmah je riješila da tu sagradi vilu. Biće tip-top sređena sa velikim bazenom u dvorištu", rekao je izvor ranije.

Izvor: Informer/ MONDO

Dara Bubamara Zvezde Granda Goran Šljivić

