Umro otac vicešampiona Zvezda Granda: Pjevač slomljen od bola

Elvis Mešinović potresnim riječima se oprostio od svog oca koji mu je bio velika podrška

Pjevaču "Zvezda Granda", vicešampionu Elvisu Mešinoviću preminuo je otac. On se oglasio na mrežama podijelivši nekoliko storija, i ne skrivajući bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u životu.

Njegov otac je, pored Elvisa, iza sebe ostavio neutješnu suprugu i sinove Irfana i Denisa.

Podsjetimo, Elvis Mešinović zauzeo je visoko drugo mjesto u finalu Zvezda Granda, a porodica mu je tokom takmičenja bila najveća podrška, dok su u Grandov studio uglavnom fizički dolazile supruga i ćerkica.