Umro otac vicešampiona Zvezda Granda: Pjevač slomljen od bola

Autor Jelena Sitarica
0

Elvis Mešinović potresnim riječima se oprostio od svog oca koji mu je bio velika podrška

Umro otac vicešampiona Zvezda Granda Izvor: Youtube/ Zvezde Granda

Pjevaču "Zvezda Granda", vicešampionu Elvisu Mešinoviću preminuo je otac. On se oglasio na mrežama podijelivši nekoliko storija, i ne skrivajući bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u životu.

Izvor: instagram/elvis.mesinovic_official

Njegov otac je, pored Elvisa, iza sebe ostavio neutješnu suprugu i sinove Irfana i Denisa.

Izvor: instagram/elvis.mesinovic_official

Podsjetimo, Elvis Mešinović zauzeo je visoko drugo mjesto u finalu Zvezda Granda, a porodica mu je tokom takmičenja bila najveća podrška, dok su u Grandov studio uglavnom fizički dolazile supruga i ćerkica.

elvis mešinović Zvezde Granda preminuo Otac

