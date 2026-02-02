Filip Aleksić je bio počastvovan njenim prisustvom tokom njegovog nastupa.
Poznata glumica Sloboda Mićalović nije ostala ravnodušna na talenat mladog takmičara "Zvezda Granda", Filipa Aleksića, čiji glas mnogi porede sa Tonijem Cetinskim.
Jedna od najljepših glumica, nedavno je uživala u noćnom izlasku u jednom beogradskom restoranu, a atmosferu je do usijanja doveo talentovani takmičar aktuelne sezone muzičkog takmičenja, Filip Aleksić.
Sloboda Mićalović oduševljena kandidatom "Zvezda granda": Došla i na njegov nastup, odmah osvanula fotografija
Fotografija koja je privukla pažnju
Na društvenim mrežama ubrzo je isplivala zajednička fotografija prelijepe glumice i mladog pjevača, koju je i sama Sloboda podijelila na svom Instagram nalogu, čime je potvrdila da se odlično provela.
Filip, koga u takmičenju već prate epiteti poput "gospodin" i "džentlmen", nije krio uzbuđenje zbog susreta sa glumačkom zvijezdom. Mladi pjevač je za "Grand" podijelio utiske o susretu sa Slobodom, ističući da mu je njeno prisustvo na nastupu mnogo značilo.
"Zaista mi je bila čast što je na mom nastupu u Beogradu bila Sloboda Mićalović. Zaista sam počastvovan što je uživala u mom repertoaru, šta drugo da kažem", rekao je Filip i dodao:
"Jako je fina i ljubazna i drago mi je da se dobro provela slušajući pjesme koje sam izvodio".
Inače, Filip Aleksić, takmičar u "Zvezdama Granda" je bio i vaterpolista.