Sloboda Mićalović oduševljena kandidatom "Zvezda granda": Došla i na njegov nastup, odmah osvanula fotografija

Filip Aleksić je bio počastvovan njenim prisustvom tokom njegovog nastupa.

Izvor: Instagram/printscreen/ sloboda_micalovic_boba

Poznata glumica Sloboda Mićalović nije ostala ravnodušna na talenat mladog takmičara "Zvezda Granda", Filipa Aleksića, čiji glas mnogi porede sa Tonijem Cetinskim.

Jedna od najljepših glumica, nedavno je uživala u noćnom izlasku u jednom beogradskom restoranu, a atmosferu je do usijanja doveo talentovani takmičar aktuelne sezone muzičkog takmičenja, Filip Aleksić.

Fotografija koja je privukla pažnju

Na društvenim mrežama ubrzo je isplivala zajednička fotografija prelijepe glumice i mladog pjevača, koju je i sama Sloboda podijelila na svom Instagram nalogu, čime je potvrdila da se odlično provela.

Filip, koga u takmičenju već prate epiteti poput "gospodin" i "džentlmen", nije krio uzbuđenje zbog susreta sa glumačkom zvijezdom. Mladi pjevač je za "Grand" podijelio utiske o susretu sa Slobodom, ističući da mu je njeno prisustvo na nastupu mnogo značilo.

"Zaista mi je bila čast što je na mom nastupu u Beogradu bila Sloboda Mićalović. Zaista sam počastvovan što je uživala u mom repertoaru, šta drugo da kažem", rekao je Filip i dodao:

"Jako je fina i ljubazna i drago mi je da se dobro provela slušajući pjesme koje sam izvodio".

Inače, Filip Aleksić, takmičar u "Zvezdama Granda" je bio i vaterpolista.