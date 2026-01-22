Obrt u jeku skandala Duška i Jelene: Evo šta je Tošić sada uradio

Jelena je iz Dubaija alarmirala policiju u Beogradu, rekavši da je Duško upao u njihov stan.

Izvor: Kurir, Marko Karović/Instagram/duskotosic

U srijedu popodne, 21. januara, ispred luksuznog stana na Dedinju, odigrala se prava drama, kada je pjevačica Jelena Karleuša prijavila policiji bivšeg muža, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića zbog upada u stan.

Ona je tom prilikom prijavila da je Tošić zamenio brave na vratima nekretnine bez njenog znanja, pa je od organa reda zatražila pomoć, a kako saznaju domaći mediji, sada je došlo do raspleta drame.

Duško je u popodnevnim satima napustio stan na Dedinju i vratio ključeve. Inače, stan se vodi na njihove ćerke Atinu i Niku, a Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Nakon informacije da je Duško spustio loptu i da se strasti smiruju, nekadašnji fudbaler se oglasio i otkrio pozadinu svega.

"Vratio sam ključeve od mog stana isključivo zbog djece. Na ovu temu se više neću oglašavati", rekao je Tošić.

Podsjetimo, Jelena Karleuša se trenutno nalazi u Dubaiju, pa je iz Emirata kontaktirala policiju kako bi što prije reagovala.

Izvor: Kurir/ Mondo