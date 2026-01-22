Nakon skandala Tošić uplatio alimentaciju Karleuši: Isplivali detalji, evo koji iznos je u pitanju

Advokat bivšeg fudbalera Duška Tošića izdao je saopštenje u kom tvrdi da je njegov klijent isplatio alimentacije, za ćerke koje ima sa pjevačicom Jelenom Karleušom

Nakon što se Jelena Karleuša javno oglasila i rekla kako joj Duško ne isplaćuje alimentacije, Tošić je isti dan ušao u stan u kojem ona živi sa ćerkama i promijenio brave, dok su njih tri na odmoru u Dubaiju.

Danas se oglasio njegov advokat Nikola Premović, koji tvrdi da je Duško isplatio sve alimentacije. Kako saznaje Informer, nekadašnji fudbaler jeste izmirio dug prema Jeleni juče, kada se u medijima pojavila vijest da novac za djecu ne daje već neko vrijeme.

Jeleni je, juče, na račun leglo 1.700.000 dinara, a Duško je svoje zastupnike odmah angažovao da javno saopšte kako je sve izmireno, jer se Karleuša požalila kako taj problem već neko vrijeme ljudski pokušava da riješi, ali joj ne uspijeva.

"Ne plaća alimentaciju, evo apel sada! Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen", rekla je Karleuša ranije za Informer.

