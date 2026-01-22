Pre 6 godina JK je prvi put prijavila Duška policiji: Tad je odbila pomoć, a on je kasnije pljunuo i udario?

Nakon sinoćne drame na Dedinju, mnogi su se prisetili prvog incidenta kada je Jelena Karleuša prijavila bivšeg supruga, a nakon skadala u porodičnom domu samo par godina kansije, par je odlučio i da se razvede.

Domaći mediji ne prestaju da bruje o incidentu koji se odigrao sinoć, 21. januara u vili u kojoj živi Jelena Karleuša sa ćerkama. Navodno je Duško Tošić upao u vilu i zamenio brave, a zbog situacije je reagovala i policija.

Karleuša se oglasila potvrdivši da je istina ono što su pisali mediji:

"Jeste, istina je. Provalio je u stan dok sam ja sa decom u Dubaiju. Prijavila sam ga policiji", rekla je Jelena kratko za Republiku.

Nakon toga se oglasio i Duško Tošić koji je kratko rekao:

"Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu", a nakon toga više nije odgovarao na pozive i poruke.

I dok ostaje da se utvrdi šta se tačno desilo u domu nekada slavnog para, mnogi su se prisetili brojnih neprijatnih situacija iz prošlosti para.

Karleuša je pre samo nekoliko dana javno rekla da Duško Tošić ne plaća alimentaciju, a godinama unazad, na račun bivšeg supruga izrekla je brojne optužbe poput, da joj je govorio da će da se ubije nakon skandala sa nagim fotografijama koje su završile u javnosti.

Za sve to vreme, par se pravio kao da je sve u redu, sve do samog razvoda, kada je Karleuša iznela detalje onoga što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Prva prijava

Podsetimo, pevačica je i sama priznala da je njihov brak dugo bio na "staklenim" nogama, a nakon što ga je prvi put prijavila policiji pre, sada već šest godina, haos se nije smirivao, a bivši supružnici su samo s vremena na vreme imali mirne periode.

Prvi javnosti poznat incident odigrao se 2020. Nadležni organi došli su na adresu, a pevačica je tada navodno rekla da duže vreme trpi nasilje, što je njen suprug negirao. Jelena tada nije imala vidljive znakove nasilja, i odbila je medicinsku pomoć. Ona je potom javno oglasila na mrežama i demantovala da je prijavila supruga, okačivši njegovu fotografiju sa toalet papirom, u boksericama, te je do dana današnjeg nejasno da li je zaista došlo do incidenta ili ne.

Međutim, situacija je kulminirala samo dve godine kasnije, na Božić 2022, kada je Jelena ponovo prijavila, tada još uvek zakonskog supruga za nasilje u porodici. Policija je odmah došla na lice mesta, te saslušala bračni par i svedoke, a potom je Jelenu i Duška odvela u stanicu.

Kurir je tada pisao da je utvrđeno da je Duško Tošić pljunuo svoju suprugu, a zatim joj zadao udarac otvorenom šakom u predelu lica. Pevačica je od udarca navodno zadobila povredu sa desne strane lica, u vidu posekotine.

Ceo događaj navodno su potvrdili i svedoci, tačnije rodbina, koja se u tom trenutku našli u kući bračnog para.

U godinama koje slede, Karleuša je u više navrata otvoreno govorila o svom braku, otkrivši šta je sve trpela od bivšeg supruga.

Iako je oduvek isticala da je nekadašnji fudbaler "divan otac njihovim ćerkama", kada je reč o njihovom odnosu, za to nije imala reči hvale. Duško Tošić njene navode nikada nije želeo da komentariše.

