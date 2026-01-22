4 puta prijavljivala Duška Tošića policiji: Nasilje za Božić, upad u stan i povučena prijava za fizičko nasilje

Karleuši ovo nije prvi put da je prijavila Duška, evo koliko se puta obraćala policiji za pomoć.

Vijest da je Jelena Karleuša sinoć ponovo prijavila bivšeg supruga Duška Tošića policiji izazvala je veliku pažnju javnosti, ali i podsjetila na ranije incidente o kojima su mediji godinama izvještavali.

Prema dosadašnjim javno dostupnim informacijama, ovo nije prvi put da se Karleuša obraća policiji zbog Tošića.

Kako je sinoć objavljeno, Karleuša je prijavila Tošića zbog ulaska u stan u kojem ona živi sa ćerkama, kao i zbog promjene brava bez njenog znanja i odobrenja. Policija je, prema nezvaničnim informacijama, izašla na teren.

Na prijavu iz 2024. godine reagovalo Tužilaštvo

U junu 2024. godine pjevačica je prijavila bivšeg supruga zbog, kako je tada navedeno, incidenta koji se dogodio u porodičnoj kući. Mediji su tada prenijeli da je riječ o navodnom nasilju, a policija je intervenisala.

Policija je po prijavi Jelene Karleuše odmah izašla na teren gdje je zatekla pjevačicu sa prijateljem. Oni su ispričali da je Tošić došao u kuću, od koje ima ključ, a kako su naveli bio je pod vidnim dejstvom alkohola, te je prijatelja svoje bivše supruge uhvatio za vrat i udario ga više puta po glavi i tijelu.

Karleuša je pokušala da ih razdvoji, međutim, Duško je tom prilikom počupao Jelenu za kosu i udario je nekoliko puta po glavi i tijelu. Jelena nema vidne povrede po tijelu, dok njen prijatelj ima ogrebotinu u predjelu brade i vrata.

Incident iz 2022. godine - pljunuo je, pa udario?

Početkom januara 2022. godine, tokom božićnih praznika, došlo je do još jednog sukoba nakon kojeg je Karleuša, prema pisanju medija, pozvala policiju i podnijela prijavu protiv Tošića.

Mediji su pisali da je navodno utvrđeno je da je Duško Tošić pljunuo svoju suprugu, a zatim joj zadao udarac otvorenom šakom u predjelu lica. Pjevačica je od udarca zadobila povredu sa desne strane lica, u vidu posjekotine.

Cijeli događaj navodno su potvrdili i svjedoci, tačnije rodbina, koja se u tom trenutku našli u kući bračnog para.

Prijava iz 2020. godine - Tošić negirao nasilje

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u martu 2020. godine, kada je Karleuša prijavila supruga za fizičko nasilje. Taj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a kasnije je objavljeno da je prijava povučena.

Nadležni organi tada su navodno došli na njihovu adresu, a pjevačica im je rekla da već duže vrijeme trpi nasilje, što je njen suprug negirao. Takođe, Jelena nije imala vidljive znake nasilja, a medicinsku pomoć je i tada odbila.