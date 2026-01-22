Hitno oglašavanje Duška Tošića: Stan na Dedinju je u njegovom vlasništvu, reagovao advokat (Foto)

Prema riječima Nikole Premovća koji zastupa nekadašnjeg reprezentativca, on nije nasilno ušao u nekretninu i uredno izmiruje obaveze posle razvoda od pjevačice
"Duško Tošić ne duguje alimentaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, niti je nasilno ušao ili obio stan u kojem su nekada zajedno živjeli", tvrdi advokat nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca, Nikola Premović.
Povodom trenutne situacije kroz koju prolaze pjevačica i nekadašnji sportista, nekadašnji fudbaler je dao zvaničan odgovor svog pravnog tima, a njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:
"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloljetne ćerke, ističem sledeće:
Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.
Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.
Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan.
Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite“, navodi se u saopštenju advokata Premovića.
