Hitno oglašavanje Duška Tošića: Stan na Dedinju je u njegovom vlasništvu, reagovao advokat (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Prema riječima Nikole Premovća koji zastupa nekadašnjeg reprezentativca, on nije nasilno ušao u nekretninu i uredno izmiruje obaveze posle razvoda od pjevačice

Hitno oglašavanje Duška Tošića: Stan na Dedinju je u njegovom vlasništvu, reagovao advokat Izvor: Instagram / duskotosic

"Duško Tošić ne duguje alimentaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, niti je nasilno ušao ili obio stan u kojem su nekada zajedno živjeli", tvrdi advokat nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca, Nikola Premović.

Povodom trenutne situacije kroz koju prolaze pjevačica i nekadašnji sportista, nekadašnji fudbaler je dao zvaničan odgovor svog pravnog tima, a njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloljetne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan.

Pogledajte slike nekretnine o kojoj je riječ:

Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite“, navodi se u saopštenju advokata Premovića.

 (Kurir, MONDO)

Tagovi

Duško Tošić demant advokat kuća Jelena Karleuša

