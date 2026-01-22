Zna se kada će biti objavljen blam snimak Viktorije Bekam: Gore je nego što se misli, svatovi bili izbezumljeni

Bruklin Bekam je iznio niz optužbi na račun majke, a evo da li će i kada izbaciti snimak sa svadbe o kom ne prestaje da se polemiše.

Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham

Bruklin Bekam je javno izrekao niz optužbi na račun svoje porodice, naročito majke za koju je, između ostalog, tvrdio da je "nepristojno plesala na njegovom vjenčanju".

Nakon njegovih navoda, oglasio se i DJ koji je puštao muziku na vjenčanju potvrdivši da je Viktorija zaista prešla granicu, ali se mnogi pitaju i da li sporan snimak postoji i zašto ga, u tom slučaju, niko nije objavio.

Doduše, nemojmo zaboraviti da su tada bili zabranjeni telefoni, no, video ipak postoji. Barem se tako tvrdi.

Ipak, Bruklin Bekam Pelc i Nikola Bruklin Pelc koja se odrekla njegovih roditelja na Instagramu brisanjem svih zajedničkih postova (nije obrisala muževljevo prezime), ne žele da ikada taj navodno sporan snimak ugleda svjetlo dana.

Trenutak navodnog blama Vikorije Bekam trajao je nekoliko minuta koliko i pjesma za prvi ples, i gosti nisu znali kako da reaguju dok posmatrali tu neprijatnu situaciju, piše TMZ:

"Viktorija je bila tik uz Bruklina i navodno ga je na neki način napadala, a gosti su imali osjećaj da je ta interakcija prešla granicu... bilo je to ponašanje prikladno za romantične partnere a ne za majku i sina", tvrdi izvor.

"Za Bruklina je to bila tako velika sramota, da ne želi da snimak bude objavljen. Sin prvenac Bruklinovih brine o svojoj reputaciji, a kao da bi želio da poruči i da ne želi da majku dodatno ponizi. Ali je šteta već napravljena", dodao je.

Međutim, mnogima se ovo "opravdanje" nije dopalo, te Bruklinu zamjeraju što ne pusti snimak u etar kako bi čitav svijet mogao da vidi navodni blam.

Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham

Kako dani odmiču, ljudi sve više počinju de vjeruju i da mlađi Bekam ne govori istinu, jer je uhvaćen u laži za vjenčanicu. Podsjetimo, on je tvrdio da je njegova majka u posljednji trenutak odbila da Nikoli pravi haljinu, zbog čega je ona hitno morala da traži novu.

Izbor je pao na Valentino model, a kako je svojevremeno pisao Vogue, vjenčanica je nastala kao rezultat jednogodišnjeg razgovora sa timom kuće, tadašnjeg kreativnog direktora Pjerpaola Pičiolija, dva putovanja u Rim i dvije korekcije u SAD-u.

Tako da se to ne poklapa sa Bruklinovom pričom da je njegova majka otkazala izradu haljine u "minut do 12", jer je nemoguće da je NIkola uspjela za tako kratko vrijeme da organizuje šivenje vjenčanice kod Valentina i njenu izradu.

Zbog svega, mnogi dovode u pitanje Bruklinove tvrdnje, a nedavno se oglasio i njegov brat Kruz koji je ismijao "nepristojni ples" svoje majke.

Kruz je lajkovao stari video Viktorije Bekam kada je bila dio grupe "Spice Girls", tokom jedne od njihovih energičnih koreografija.

Izvor: instagram/enquiretheitem

Na snimku se vidi Posh Spice dok vrti kukovima uz "sugestivnu traku", a mim je podijeljen uz riječi "video o kom se priča", što je jasna referenca na tvrdnju da je Bekamova uništila sinu prvi ples sa ženom.

Kruz Bekam je lajkovao ovu objavu, a ovo je samo dodatno doprinijelo da javnost posumnja u istinitost Bruklinovih tvrdnji.