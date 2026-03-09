Tramp i dalje nije donio odluku o slanju kopnene vojske u Iran.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp se trenutno nalazi na svojim terenima za golf u Doralu na Floridi i u telefonskom razgovoru za "New York Post" je komentarisao rat na Bliskom istoku. Istakao je da nije zadovoljan obabirom novog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, kao i da još uvijek nije donio odluku o eventualnom slanju kopnene vojske u Iran.

"Još nismo donijeli odluku o tome. Nismo ni blizu donošenja odluke", započeo je kratak telefonski intervju američki predsjednik.

Od početka rata sa Iranom, postoje spekulacije da bi Sjedinjene Države mogle da pošalju kopnenu vojsku kod nuklearnih postrojenja. Sjedinjene Države su tokom ljeta 2025. godine bombardovala tri nuklearna postrojenja, a Sjedinjene Države navodno razmatraju slanje pješadije kod Išfahana, nuklearnog postrojenja, radi obezbjeđivanja obogaćenog uranijuma.

Potom je govorio o Modžtabi Hamneiju, novom vjerskom lideru Irana. Navodi da nije zadovoljan što je izjavio i prethodne nedelje kada je rekao da on mora da učestvuje u toj odluci.

"Nisam srećam sa njim. Neću vam reći o planovima za njega", kazao je Tramp na pitanje o da li će Izrael i Sjedinjene Države ubiti i novog vjerskog lidera Irana.