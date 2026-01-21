logo
Prva ljubav Bruklina Bekama progovorila o Viktoriji: Zvala njegove bivše prije ženidbe, a ovo mu je branila

Autor Marina Cvetković
0

Talija Storm, bivša djevojka Bruklina Bekama, javno je podržala njegov stav u porodičnom sukobu, te se prisjetila nemilog događaja u koji je prste umiješala Viktorija Bekam

Prva ljubav Bruklina Bekama progovorila o Viktoriji Izvor: Profimedia/JORA

Pjevačica Talija Storm, koja je bila u vezi sa Bruklinom kada su imali oko 16 godina, putem Instagrama je podržala njegovu odluku da progovori o problemima sa roditeljima.

Ona je podijelila video i poruku koja aludira na situaciju koju je Bruklin Bekam opisao u vezi sa njegovim vjenčanjem, i roditeljima Dejvidom i Viktorijom Bekam, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Bruklin je u nedavnoj poruci na Instagramu potvrdio da postoji veliki porodični sukob, navodeći da dugo godina nije prisustvovao, kao ni njegova žena Nikola Pelc, porodičnim okupljanjima i da se osjećao "kontrolisanim" od strane svojih roditelja, te da nikada nisu prihvatili njegovu suprugu kao dio porodice Bekam, govoreći mu da ona nije "njihova krv".

Talija Storm, koja je ranije bila poznata kao njegova prva ljubav, u izjavi za medije rekla je da je ponosna što je Bruklin progovorio i zauzeo se za sebe. Ona je opisala kako ga poznaje iz perioda kada su bili mladi, i vezu smatra jednim od važnih iskustava u njenom životu. Storm je naglasila da smatra da je Bruklin imao hrabrosti da izađe u javnost sa svojim osjećanjima, i istakla da vjeruje da je on konačno preuzeo kontrolu nad sopstvenim životom.

Progovorila o odnosu sa Viktorijom: "Ni mene nije voljela"

Deset godina nakon raskida, zvijezda emisije "Celebs Go Dating", Talija je iznijela šokantnu tvrdnju da je Viktorija nikada nije voljela. Govoreći za Mirror, istakla je da je od početka bila "Tim Bruklin", tvrdeći da je nikada nije prihvatila njegova majka.

Uprkos tome što je Bruklina nazvala svojom "prvom ljubavlju", Talija se prisetila incidenta kada je par trebalo da prisustvuje Global Gift Gala večeri, čiji je domaćin bila glumica i bliska Viktorijina prijateljica, Eva Longorija.

Međutim, stvari su se brzo zakomplikovale, a Talija je za Mirror ispričala: "Trebalo je da sjedim pored Bruklina, svi smo bili presrećni – a onda mi je baš te večeri, kada sam već bila unutra, poslao poruku u kojoj je rekao: mama mi ne dozvoljava da dođem, žao mi je."

"I tu je bilo kraj. Očigledno me Viktorija nije volela ili šta već. Svaki put kada sam ga viđala, godinama kasnije, bio je baš kul, veoma drag, bez ikakve drame. Ali to je primjer PR oluje koja je bila potpuno nepotrebna."

Inače, u svojoj ispovijesti o odnosu sa porodicom na Instagramu, Bruklin je između ostalog naveo, da je njegova majka često na porodične događaje pozivala i njegove bivše, kako bi napakostila njegovoj supruzi, tada vjerenici - Nikoli Pelc Bekam.

