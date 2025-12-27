Sin blokirao Dejvida i Viktoriju Bekam zbog žene: Poznati par ga brutalno isprozivao za Božić, snimak zapalio mreže

Dejvid i Viktorija Bekam objavili su snimak koji je podigao ogromnu prašinu.

Izvor: Instagram printscreen/ victoriabeckham

Dejvid i Viktorija Bekam poslali su, čini se, veoma jasnu poruku sinu Bruklinu na drugi dan Božića, usred porodične svađe.

Na društvenim mrežama objavili su video na kojem plešu uz pesmu "Guilty", koju izvode Barbara Strejsend i Beri Gib, a čiji stihovi nose jasnu poruku: "Nemamo zbog čega da se izvinjavamo".

Pogledajte fotografije Dejvida i Viktorije:

Viktorija je uz snimak napisala:

"Dejvid i Viktorija daju sve od sebe u stilu Berija i Barbare na Božić. Poljupci od nas oboje".

Slučajnost ili ne, objava je uslijedila nakon tvrdnji da Bruklin želi da mu se njegovi slavni roditelji izvine, kao i njegovoj supruzi Nikoli Pelc, usred porodične svađe.

Međutim, čini se da će na to morati još da sačekaju.

Viktorija (51) i Dejvid (50) podijelili su fotografije sa porodičnog božićnog okupljanja u svom domu u Kotsvoldu, pokazujući da su se trudili da izvuku najbolje iz situacije, uprkos odsustvu sina Bruklina.

Najstariji Bekamov sin ostao je u Sjedinjenim Američkim Državama sa Nikolom, podijelivši na društvenim mrežama sopstvenu, prilično jasnu poruku, u kojoj je poručio da mu je supruga "sve", nakon što je blokirao svoju porodicu na Instagramu.

"Vodio se dug rat putem izjava, u kojem je Nikola bila glavna meta. Oni (Dejvid i Viktorija) su ciljali Nikolu, vjerujući da to mogu da rade bez posljedica. Ne možete nanijeti toliku bol i štetu dvijema osobama, a zatim očekivati da se odnos nastavi putem javne objave na društvenim mrežama. Osoba koja je izazvala bol nema pravo da odluči kada je sve završeno. Ako žele pomirenje, moraju da se izvine, priznaju nanijetu bol i naprave promjene koje će pokazati da se to više neće ponoviti."

U međuvremenu, fotografije iz Bekamovog božićnog albuma pokazale su Viktoriju kako pozira pored sina Kruza, dok je na drugoj fotografiji Dejvid nežno grlio ćerku Harper (14), sa kojom je podijelio emotivan trenutak.

Njima su se na "porodičnom Božiću" pridružili i Viktorijini roditelji, Džeki i Entoni, kao i Dejvidova majka Sandra.

Sve to dolazi samo nekoliko sati nakon što je Bruklin otkrio sa kojim je slavnim sportistom proveo Božić, nakon svađe sa ocem Dejvidom i blokiranja cijele porodice na Instagramu.