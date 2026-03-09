Nenad Lalatović je pobjedu Novog Pazara posvetio baki i deki, ali i jednoj "posebnoj osobi".

Izvor: Arena 3 premium/printscreen

Odigrane su dvije superligaške utakmice ovog ponedeljka. OFK Beograd i Radnički Kragujevac odigrali su neriješeno 0:0, a Novi Pazar je na gostovanju bio bolji od Mladosti u Lučanima 2:0 (1:0).

Prvi gol na meču dao je Sadi u 31. minutu, a onda je u 83. na asistenciju Camaja Stanisavljević sve riješio i donio pobjedu koja je Pazarce digla na četvrto mjesto na tabeli sa 45 bodova. Posle utakmice se oglasio trener Nenad Lalatović.

"Majstore Lalate", čulo se sa tribina, a dok je čekao da priča za "Arenu sport" što je Lalatović čuo, pa je poslao srce i poljupce navijačima. Pogledajte kako:

Pogledajte 00:13 Nenad Lalatović Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

Za baku, deku i jednu posebnu osobu

Istakao je posle meča sada već iskusni stručnjak da se pribojavao meča posle duela sa Crvenom zvezdom u kupu, a pobjeda protiv Mladosti došla je zbog njegovih igrača na terenu.

"Sigurno sam se pribojavao iz razloga što smo igrali protiv Crvene zvezde i igrači su tu dali više od svog maksimuma. Gdje se nismo obrukali. Ovo je četvrta utakmica u nizu u prvenstvu. Ja kada sam dolazio nije bilo lako ovo prihvatiti. Pet bodova nas je dijelilo od Evrope i pet od pejofa. Stvarno nevjerovatan rezultat. To nije zahvaljujući meni nego zahvaljujući igračima", rekao je on.

Zatim je krenuo njegov šou. Otkrio je da je pred meč pojeo pitu sa krompirom i da je tada baki i deki obećao da će donijeti bodove iz Lučana.

"Ušao sam da pojedem jednu pitu sa krompirom jer postim. Tamo baka i deka kažu: 'Molim te Lalate samo da pobijedite.' Ovu pobjedu posvećujem njima. I naravno još jednoj osobi koja mi mnogo znači u Novom Pazaru. I mogu samo da kažem: Pazi Pazar i dalje gazi!"







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO, N.L.)