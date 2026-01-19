Viktorija odbila da pomogne ugroženima, tražili da se odrekne prava na ime: Šokantno saopštenje sina Bekamovih

Bruklin, između ostalog, tvrdi da su Dejvid Bekam i Viktorija Bekam neprestano pokušavali da unište njegov odnos sa Nikom Pelc.

Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam izjavio je da nije imao izbora osim da prekine ćutanje o dugogodišnjem porodičnom sukobu, koji je ponovo dospio u fokus javnosti u ponedeljak.

U opširnom saopštenju objavljenom putem Instagram storija, najstarije dijete Dejvida Bekama i Viktorije Bekam pokušalo je da, kako kaže, iznese istinu o nekim lažima koje su objavljivane, optužujući roditelje da navodno nastavljaju da idu u medije i govore o njemu i njegovoj supruzi Nikoli Pelc.

"Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom", napisao je 26-godišnji Bruklin i dodao:

"Nisam kontrolisan, već se po prvi put u životu zauzimam za sebe. Cijelog života moji roditelji su kontrolisali narative u medijima o našoj porodici.“

Bruklin je dalje naveo:

"Cijelog života moji roditelji su kontrolisali priče u medijima o našoj porodici, uz performativne objave na društvenim mrežama, porodične događaje i neautentične odnose. Nedavno sam sopstvenim očima vidio dokle su spremni da idu kako bi plasirali bezbroj laži u medije, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali sopstvenu fasadu.“

Izvor: Instagram printscreen

Ističući da istina uvijek izađe na vidjelo, Bruklin je tvrdio da su Dejvid Bekam i Viktorija Bekam neprestano pokušavali da unište njegov odnos sa Nikom Pelc (31), još prije nego što su se vjenčali u aprilu 2022. godine.

"To nije prestalo", naveo je on, te dodao:

"Moja mama je u poslednjem trenutku otkazala izradu njene vjenčanice, iako je bila presrećna što će nositi njen dizajn, zbog čega je Nikola bila primorana da hitno pronađe drugu haljinu.“

Bruklin tvrdio da su Dejvid i Viktorija navodno više puta vršili pritisak i pokušavali da ga podmite kako bi potpisao odricanje od prava na svoje ime pred vjenčanje na Floridi.

"Moje odbijanje je uticalo na isplatu novca, i od tada me nikada nisu tretirali isto“, napisao je:

"Tokom planiranja vjenčanja, moja mama je otišla toliko daleko da me je nazvala ‘zlim’, jer smo Nikola i ja odlučili da za našim stolom sjede moja dadilja Sandra i Nikolaina Naunni, pošto nijedna od njih nije imala muža. Oba naša roditelja imala su svoje stolove, jednako blizu našeg.“

Brend Bekam na prvom mjestu

Bruklin, koji nije direktno pomenuo svoju braću i sestru – Romea (23), Kruza (20) i Harper (14) – naveo je da Bekamovi iznad svega cijene javnu promociju i sponzorstva, jer je, kako tvrdi, brend Bekam na prvom mjestu.

Objasnio je:

"Porodična ‘ljubav’ se mjeri time koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ste spremni da ostavite sve kako biste se pojavili i pozirali za porodičnu fotografiju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obaveza.“

Dodeje i:

"Godinama smo se trudili da budemo prisutni i pružimo podršku na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakom medijskom događaju kako bismo pokazali ‘savršenu porodicu’. Ali onog trenutka kada je moja supruga zamolila moju mamu za podršku kako bi se pomoglo raseljenim psima tokom požara u Los Anđelesu, moja mama je to odbila.“

Bruklin se direktno osvrnuo i na narativ da ga supruga kontroliše, nazivajući takve tvrdnje potpuno obrnutim.

"Veći dio života kontrolisali su me moji roditelji. Odrastao sam sa snažnom anksioznošću. Po prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta anksioznost je nestala. Budim se svakog jutra zahvalan na životu koji sam izabrao i pronašao sam mir i olakšanje“, istakao je Bruklin.

Na kraju je poručio:

"Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu.“