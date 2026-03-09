Putin vjeruje da će Ormuski moreuz biti skroz zatvoren i nudi izvoz nafte Evropi pod jednim uslovom.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin komentarisao je energersku krizu u svijetu zbog rata na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz". On smatra da bi Ormuski moreuz, kroz koji prolazi svakodnevno oko 20 odsto svjetskog transporta nafte, uskoro mogao da bude skroz zatvoren.

Iranska vojska je u utorak 3. marta prvo saopštila da je Ormuski moreuz u potpunosti zatvoren. Prijetili su tada da će zapaliti svaki brod koji se uopšte približi moreuzu, a onda su u petak 6. marta naveli da je moreuz ipak otvoren za sve osim izraelske i američke brodove.

"Transport nafte kroz Ormuski moreuz bi u potpunosti mogao da bude obustavljen. Rusija je spremna da snadbijeva evropske kupce ponovo, dokle god ta saradnja nije politizovana i ukoliko bude dugoročna. Ruske kompanije su u trci da budu u prednosti usred konflikta na Bliskom istoku", naveo je ruski predsjednik.

Evropska unija i Velika Britanija su obustavile snadbijevanje nafte od Rusije u decembru 2022. zbog rata u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine. U tom periodu, za oko 90 odsto je opao uvoz ruske nafte u Evropu, u periodu do 2024. godine.

Zašto je važan Ormuski moreuz?

Otprilike 20 odsto nafte na svjetskom nivou prolazi kroz ovaj moreuz. Evropske države uvoze naftu od Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a nafta iz ovih zemalja prolazi upravo kroz ovaj moreuz.

Pored transporta nafte, kroz ovaj moreuz prolaze mnogi brodovi koji prenose brojne proizvode za Evropu. Riječ je o sirovim materijalima, električnim uređajima...