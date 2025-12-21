logo
Šokantan potez Viktorije i Dejvida Bekama: Porodična drama se nastavlja, potpuno su otpisali sina

Autor Ana Živančević
Viktorija i Dejvid Bekam odlučili su da otprate svog sina sa Instagrama.

Šokantan potez Viktorije i Dejvida Bekama: Porodična drama se nastavlja, potpuno su otpisali sina Izvor: Instagram printscreen / victoriabeckham

Dejvid i Viktorija Bekam prestali su da prate svog sina Bruklina na Instagramu. Najstariji sin para već neko vrijeme je udaljen od porodice, a sada izgleda da su prekinuli i digitalnu vezu jedno s drugim, jer je i ambiciozni kuvar prestao da prati svoje roditelje na ovoj društvenoj mreži.

Pored toga, Dejvid (50) i Viktorija (51) ne prate Bruklinovu suprugu, Nikolu Peltz Bekam, a takođe se ne nalaze ni na listi osoba koje 30-godišnja glumica prati.

Veruje se da je porodični sukob počeo nakon što su mlađi par stupili u brak 2022. godine, a u maju su Bruklin i Nikola primjetno izostali sa Dejvidovog 50. rođendana u Londonu, na kojem su bili prisutni njegova supruga i njihova druga djeca – Romeo (23), Kruz (20) i 14-godišnja Harper.

Tog mjeseca, Bruklin je podijelio video u kojem on i Nikola voze motor, uz poruku u kojoj je obećao da će je "uvijek birati".

Samo nekoliko sati kasnije, Kruz je podijelio porodičnu fotografiju i napisao: "Volim vas više od svega, mama i tata, dali ste nam život i brinuli o nama bez obzira na sve. Ne mogu da vam kažem koliko smo blagosloveni što vas imamo u svojim životima."

U oktobru, Viktorija je aludirala na teškoće kada je razmišljala o tome kako je pomirenje rokera iz Oazisa, Lijama i Noela Galahera, vjerovatno učinilo njihovu majku "toliko srećnom".

Ona je za magazin Sunday Times Culture rekla: "Samo mislim da njihova mama mora da je bila tako srećna. Sigurno je bilo zaista teško za majku, dečaci se nisu razgovarali sve te godine. I mislim da kao majka, ona mora… mora da se osjeća srećno što vidi da se njeni sinovi slažu."

viktorija bekam dejvid bekam bruklin bekam

