"6 dana nismo izlazili iz sobe, popucali su zidovi": Lepa Brena prvi put otkrila detalje intimnih odnosa sa Bobom

Lepa Brena prisjetila se početka odnosa sa Bobom Živojinovićem.

Lepa Brena rijetko kada otkriva djelove svoje privatnosti, no nedavno je napravila izuzetak progovorivši o najdubljoj intimi sa suprugom Bobom Živojinovićem. Naime, Brena se prisjetila trenutaka kada su bili mladi i otkrila da su zbog njih čak morali da renoviraju jedan sprat u hotelu.

- Boba i ja kad smo se upoznali nismo izašli šest mjeseci iz sobe. Ja imam puno godina, mi smo već baka i deka. Šta, mislite da nismo imali trenutak da nismo šest dana izašli iz sobe i da je to bio samo s**s, pa hvala Bogu da jeste. To se desilo tada kada je trebalo - započela je Brena.

- Da li vi znate zašto je renoviran hotel, 4. sprat? Popucali su zidovi bili. Samo smo bili na vodi, dođe hrana, koga interesuje hrana. Nema hrana, samo voda - rekla je Brena u "Vostcastu".

Najskuplje vjenčanje

Inače, par je kasnije imao jedno od najskupljih vjenčanja svih vremena. Sudbonosno "da" rekli su 7. decembra 1991. godine u luksuznoj sali hotela Interkontinental, a prema tadašnjim informacijama, ceremonija je koštala oko 50.000 njemačkih maraka.

Svečanosti je prisustvovalo oko 600 zvanica, među kojima je bilo mnogo poznatih ličnosti, dok političari nisu bili pozvani. Bobin kum bio je poznati teniski stručnjak Jan Cirijak, dok je Brenin kum bio njen dugogodišnji menadžer Raka Đokić.

Bidermajer je uhvatila Dragana Mirković, dok je za zabavu gostiju bila zadužena pjevačica Vanesa Šokčić. Mladenačka torta bila je ogromna i ukrašena jestivim reketima i gramofonskim pločama, a interesovanje za događaj bilo je toliko veliko da je čak prekinut "Dnevnik 2" kako bi se mladenci uključili uživo u program.

Brenina vjenčanica bila je djelo čuvene modne kuće Dior, rađena po njenim mjerama, dok je Boba nosio elegantni crni smoking. Mediji su imali slobodan pristup i izvještavali o svadbi u realnom vremenu, a program je vodio sada pokojni Saša Popović, koji je na početku večeri pozvao sve goste da se priključe prvom svadbenom kolu.

Za goste je bilo pripremljeno čak 650 različitih jela, a među njima su bila i 22 praseta pečena na ražnju. Svadbena torta imala je pet spratova. Više od 4.000 pisama podrške i čestitki stiglo je na adresu slavnog para, a pokloni su pristizali iz svih krajeva svijeta. Navodno je jedna umjetnička slika, koja im je poklonjena, vrijedjela gotovo polovinu cijele svadbe.

