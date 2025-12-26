logo
Brena i Čeda jedini na estradi imaju svoje lutke: Političara htjeli golog i mokrog, a nju "barbi" koštala pola miliona

Autor Jelena Sitarica
0

Čeda Jovanović i Lepa Brena mogu da se pohvale lutkama sa svojim likovima, a oni koji imaju pjevačicinu verziju mogu lijepo i da zarade

Brena i Čeda jedini na estradi imaju svoje lutke: Političara htjeli golog i mokrog, a nju "barbi" ko Izvor: Facebook/Prinstcreen/ Instagram/printscreen

Nije mala stvar kada kao umjetnik dobijete i svoju lutku, a na estradi je to, po svemu sudeći, pošlo za rukom jedino Lepoj Breni. Nešto starije generacije vjerovatno se i sećaju kolika je pomama bila za ovakvom verzijom "barbike", a pjevačica je nosila "outfit" iz spota za pjesmu "Hajde da se volimo". 

Podsetite se kako lutka izgleda:

Podsjetimo, lutka je izbačena u prodaju uz album "Boli me uvo za sve", koji je ujedno i muzička podloga u filmu "Hajde da se volimo 3: Udaje se Lepa Brena".

Prodavala se s kapicom i kutijom, s kostimom i crvenim čizmama na dugim nogama i bila je pravi hit u Jugoslaviji. Biznis s proizvodnjom lutaka s pjevačicinim likom prestao je kada je na carini navodno zaplijenjeno nekoliko šlepera robe zbog problema s dokumentacijom, o čemu su mediji pisali tada. Lepa Brena je tada ostala bez milion maraka (sada pola miliona eura).

Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena

Inače, ova lutka se i dalje može naći na oglasnim sajtovima, a cijena joj svako malo skače, te je tako jedna od prvih ponuda bila nevjerovatnih 13.000 dinara, a mogu se naći i oglasi gdje cijena ide i do 20.000. 

Izvor: Screenshot/oglasi.com

Sa druge strane, Čedomir Čeda Jovanović je vjerovatno jedini političar, i to ne samo kod nas, već i šire koji je, baš kao i Brena, takođe dobio svoju lutku.

Doduše, bivši političar je ovu lutku sam poručio preko interneta, a inspiracija je bila jedna od fotografija od prije 11 godina, kada se skinuo na ulici i pokazao mišićavo tijelo, a sve kako bi učestvovao u tada viralnom "ledenom izazovu".

Izvor: X printscreen/FantomBeograda

Podsjetimo, Čeda Jovanović je tada bio poznat po tome da je redovno posjećivao teretanu, a svojim izgledom se često i hvalio na mrežama.

Šta vi kažete, ko ima bolju lutkicu od ovo dvoje? 

Čeda Jovanović Lepa Brena lutka

