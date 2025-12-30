Jelena Karleuša gostovala je prošle noći uživo u podkastu Bokija 13 u Skoplju, što je makedonski šoumen i najavljivao već neko vrijeme kao spektakl za kraj 2025. godine.
Za završnicu godine, Jelena Karleuša bila je gost u podkastu kod Bokija 13. Dvojac je nedavno iznenadio publiku i snimio rimejk njegovog čuvenog hita, pod nazivom "Kaligula 2".
Pored brojnih šala i pošalica koje su priuštili gledaocima, u jednom momentu njih dvoje su se dogovorili da zovu poznate ljude iz svog imenika.
Karleuša pozvala Brenu u 1 sat posle ponoći, ono što je uslijedilo će se prepričavati: "Nemoj da se javiš molim te"
Tako je Boki prvo pozvao Lepu Lukić, koja mu se javila, popričala nekoliko minuta i poželjela im laku noć. Zatim je pozvao Seku Aleksić koja se na prvi poziv nije javila, ali ga je onda pozvala.
U tom trenutku, Jelena je pozvala Lepu Brenu, jer je obećala da će upravo nju zvati ukoliko se Bokiju javi Seka!
"Zovem je! Zvoni... Jao, zvoni! Zvoni ženi u jedan ujutru... Nemoj da se javiš, molim te! Ma spava, žena u godinama", ponavljala je Jelena.
Međutim, onda je uslijedio šok, jer seBrena nije javila nego je - odbila poziv!
"Poručite čarape!" dobacila je Seka koja je bila na telefonskoj liniji.
"Odbila je poziv, toliko o tome! (smijeh)" - šalila se Karleuša.