"Bilo me je sramota što sjedim sa Milicom Dabović": Radila u pekari da pokaže da može na pošten način da se zaradi

Manekenka Ivana Stanković jednom prilikom govorila o odluci da radi u pekari i na trafici, ali i onome što misli o odluci Milice Dabović da zarađuje na Onlifensu.

Manekenka Ivana Stanković može da se pohvali uspješnom karijerom u zemlji i inostranstvu, snimanju reklame sa Brusom Vilisom, ali i brojnim revijama koje je radila za najveće modne kuće.

Nedavno se po medijima spekulisalo gdje je, šta radi i čime se bavi, a Ivana je otkrila da je radila i u pekari i na trafici, a onda spomenula i bivšu košarkašicu Milicu Dabović.

"Ja jesam radila sve te poslove, ali to je u sklopu projekta. Inače, moram da kažem da me šokirao momenat kako su mediji dočekali Romanu nakon pljačke. Ona je obrukala i sebe i državu, a nakon svega dočekana u Srbiji kao kraljica. Onda Katarina Rebrača i ono što je uradila, a opet znam da bi je mediji dočekali kao najveću zvijezdu. E, a kad Ivana Stanković odluči da radi u pekari, to je sramota. Imamo potpuno pogrešan sistem i u svijetu, ali kod nas se baš izdvojilo. Moram da kažem i da sam se jako pokajala i da me bilo sramota što sam gostovala u emisiji zajedno s Milicom Dabović. Ona je malo nakon te emisije otvorila onaj profil i meni je bilo mnogo žao. Sve to se skupilo i ja sam rekla sad ću ja da pokažem da možemo svi da na pošten način da zaradimo", pričala je Ivana za Kurir, pa je dodala:

"U trafici sam radila 5 mjeseci"

"Bilo je teško, naporno, ali je meni postajalo sve zanimljivije. Živjela sam baš onako kako ljudi žive. Išla prevozom, radila pune smjene, sve, sve kako treba. Toliko mi se usladilo da sam u trafici radila 5 mjeseci. Pekara mi je bila najteža. Komšije su me čudno gledale kad me vide da se vraćam iz treće smjene u uniformi i sva blijeda od posla. Ja sam sve te poslove našla preko oglasa, neki su me prepoznali neki, doduše mali broj nije. Ja sam htjela da se to ekranizuje, međutim kad sam vidjela da ti ljudi koji su radili sa mnom kao i klijenti nisu bili opušteni odustala sam od snimanja. Inače, još nešto je dovelo do toga, a to je momenat kada je jedna manekenka završila u zatvoru zbog prostitucije, to mi je mnogo teško palo. Ali, u svemu ovome kad ste vi svi objavili da radim u pekari i ostalo, mi je najzanimljivije bilo kada su me ljudi zvali i nudili pomoć. Neki ljudi koje nisam ni čula ni vidjela godinama, to mi je bilo mnogo drago. To su ljudi koje sam bukvalno možda sretala samo nisam ih ni poznavala, eto to je bilo meni slatko".