Udaje se Milica Dabović: Košarkašica sprema svadbu s kumom Darka Lazića, "nema više Onli-fensa"

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila da će vjenčanje biti održano u Srbiji, kad se partner vrati iz Amerike.

Izvor: Instagram, Milica Dabović

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila je da planira zajedničku budućnost sa partnerom Milanom, kumom Darka Lazića.

"Zauzeta sam i oduzeta. Sjutra bih se preselila u Ameriku kod njega, ali Milan jedva čeka da se vrati kući. Tako da se dogovaramo da izdržimo još malo. Trebalo bi da on dođe ovdje, ukoliko dobije papire. Ja bih više voljela da ovdje počnemo zajednički život. Ja sam u Americi svaka dva, tri mjeseca. Sada sam sa sinom bila za Novu godinu tamo. Oni su se povezali od prvog zagrljaja, stekli su taj osjećaj, ne znam kako da opišem to", rekla je Milica , a onda je progovorila o prinovi i udaji za Milana.

"Baš bih voljela da rodim dijete Milanu. Baš imam tu želju. Jedva čekam da se udam. Nisam bila udata. Do juče sam govorila da ne želim nikad da se udam, a sad sa Milanom želim sve. Daj mi sve, dabogda mi presjelo. Pričali smo o tome već", rekla je Milica i otkrila da joj izbor vjenčanice ne predstavlja problem.

"Ja sa tim nemam problem. Mogu i u trenerci da se udam. Možemo i oboje da budemo u odijelima. Nema sa tim problem. Ja volim odijela. Volim da vidim ženu u tome, pogotovu kad nekome dobro stoji. O svemu smo pričali, kad nekoga shvatiš 100% i kad ga dišeš... Čuješ ga i razumiješ, tu si mu i sve si mu. Pričaš o svemu, i o tome smo pričali i biće vjenčanje u Beogradu, kad Milan dođe. Za jedno 2, 3 godine treba tek da dobijemo papire, ali ja sam mu rekla da to ne mogu da čekam i da treba da me ženi u Vegasu".

Milica je s Milanom imala turbulentan odnos, a onda je progovorila o negativnim komentarima o sebi.

"Ljudi se dijele na dobre i loše. Ne mogu ja nikome da promijenim mišljenje, ljudi osuđuju, a da te ne upoznaju. Nervira me ta priča, ja polazim od sebe, ja nisam takva. Treba da lijepe reči dajemo, komplimente...", otkriva Milica, a o tome kako njen partner reaguje na to što novac zarađuje putem OnlyFansa poručila je:

"Milan me u svemu podržao i rekao mi da toga više neće biti, da neće biti potrebe za tim. On je prosto to shvatio kao moj posao, tjeram dok to mogu da tjeram. Muškarci imaju fantazije i veliko poštovanje prema meni".

(Pink, MONDO, D.P)