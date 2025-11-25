Milica Dabović gradi ogromnu kuću van Beograda: Ovo su prve fotografije sa imanja, ostvarila svoj san

Milica Dabović je istakla da je o ovome maštala više od 10 godina.

Milica Dabović gradi kuću van Beograda i otkriva da je to bio njen veliki san tokom protekle decenije. Bivša košarkašica kaže da je uvijek vjerovala da će jednog dana uspjeti da ostvari taj cilj, čak i u periodima kada joj drugi nisu davali podršku.

Na Instagramu je podijelila snimke sa gradilišta, a zajedno sa sinom Stefanom često posjećuje imanje koje bi za nekoliko godina trebalo da postane njihovo mirno utočište.

"Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Prije 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, vjerovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smijali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna sam. Mislim da sam ispunjena, mirna, da imam muškarca koji vjeruje u mene i koji me voli i koji me čuva kao malo vode na dlanu. Taj vjetar u leđa mi je nedostajao da ostvarim svoj san", rekla je Milica na početku.

Njoj je sin centar svijeta, a kako kaže, želi sve da mu obezbijedi.

"Moj cilj je da moje dijete ima sve na svijetu, za njega živim. Nema ništa ljepše od svoga doma i male porodice, ali odabrane".