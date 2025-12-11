Milica Dabović po 4. put operisana: 12 dana bila u stravičnim bolovima, otkrila detalje intervencije

Milica Dabović morala je da potraži pomoć hirurga kako bi konačno rešila problem.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je otkrila da je imala ozbiljne zdravstvene poteškoće zbog kojih je morala da potraži pomoć lekara. Ističe da je sada sve pod kontrolom, iako ju je gotovo dve nedelje pratila uporna bol.

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - napisala je ona na Instagramu.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Kako je Milica otkrila, ona je imala operaciju vilice.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, veštačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - otkrila je Milica uz fotografiju na kojoj je dekolte u prvom planu.

