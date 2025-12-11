logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milica Dabović po 4. put operisana: 12 dana bila u stravičnim bolovima, otkrila detalje intervencije

Milica Dabović po 4. put operisana: 12 dana bila u stravičnim bolovima, otkrila detalje intervencije

Autor Jelena Sitarica
0

Milica Dabović morala je da potraži pomoć hirurga kako bi konačno rešila problem.

Milica Dabović po 4. put operisana: 12 dana bila u stravičnim bolovima, otkrila detalje intervencije Izvor: Instagram/stefanovamama13

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je otkrila da je imala ozbiljne zdravstvene poteškoće zbog kojih je morala da potraži pomoć lekara. Ističe da je sada sve pod kontrolom, iako ju je gotovo dve nedelje pratila uporna bol.

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - napisala je ona na Instagramu.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Kako je Milica otkrila, ona je imala operaciju vilice.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, veštačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - otkrila je Milica uz fotografiju na kojoj je dekolte u prvom planu.

(Blic.rs/MONDO) 

Tagovi

Milica Dabović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ