logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Go**ima bih je gađala": Milica Dabović stravično izvrijeđala Karleušu, Jelena odmah reagovala

"Go**ima bih je gađala": Milica Dabović stravično izvrijeđala Karleušu, Jelena odmah reagovala

Autor Jelena Sitarica
0

Milica Dabović oglasila se na mrežama uputivši pjevačici žestoke riječi

"Go**ima bih je gađala": Milica Dabović stravično izvrijeđala Karleušu, Jelena odmah reagovala Izvor: Kurir TV printscreen

Bivša košarkašica Milica Dabović oglasila se na društvenim mrežama povodom najave koncerta Jelene Karleuše u Vrnjačkoj Banji.

Kako je objavljeno, Karleuša bi trebalo da nastupi 2. januara, što je Dabovićeva dočekala s negodovanjem, ostavljajući pritom i oštar, uvredljiv komentar.

"G*vnima bih je gađala ", napisala je Milica Dabović ispod najave za Karleušin nastup.

Izvor: printscreen/x/MILICADABOVIC13

Oglasila se Jelena

Nakon ovog tvita, oglasila se i pjevačica koja je kratko prokomentarisala izjavu nekadašnje košarkašice.

"Nemam komentar za ovakav polusvijet" kratko je rekla Jelena Karleuša za Informer.

Zarađuje za život putem platforme za odrasle

Podsjetimo, bivša košarkašica Milica Dabović od Onlifensa potencijalno zarađuje do 129.000 eura mjesečno, što je više od 200 puta veće od prosječne zarade u Srbiji.

Međutim, komentari na društvenim mrežama sugerišu da su brojke možda "prenaduvane", a neki procjenjuju da je realan mjesečni prihod bliži 8.000 eura. Bez obzira na tačnost, cifre ostaju astronomske.

Inače, OnlyFans kreatorke kombinuju više načina monetizacije. Milica Dabović, kako se navodi, naplaćuje pretplatu od 15 dolara, dok Tamara Bojanić prodaje PPV (pay per view) sadržaje do 1.000 dolara po objavi i nošeno rublje do 10.000 dolara.

Pogledajte i koliko se promijenila za sve ove godine košarkašica:

(Telegraf.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milica Dabović Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ