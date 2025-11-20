"Go**ima bih je gađala": Milica Dabović stravično izvrijeđala Karleušu, Jelena odmah reagovala

Milica Dabović oglasila se na mrežama uputivši pjevačici žestoke riječi

Bivša košarkašica Milica Dabović oglasila se na društvenim mrežama povodom najave koncerta Jelene Karleuše u Vrnjačkoj Banji.

Kako je objavljeno, Karleuša bi trebalo da nastupi 2. januara, što je Dabovićeva dočekala s negodovanjem, ostavljajući pritom i oštar, uvredljiv komentar.

"G*vnima bih je gađala ", napisala je Milica Dabović ispod najave za Karleušin nastup.

Oglasila se Jelena

Nakon ovog tvita, oglasila se i pjevačica koja je kratko prokomentarisala izjavu nekadašnje košarkašice.

"Nemam komentar za ovakav polusvijet" kratko je rekla Jelena Karleuša za Informer.

Zarađuje za život putem platforme za odrasle

Podsjetimo, bivša košarkašica Milica Dabović od Onlifensa potencijalno zarađuje do 129.000 eura mjesečno, što je više od 200 puta veće od prosječne zarade u Srbiji.

Međutim, komentari na društvenim mrežama sugerišu da su brojke možda "prenaduvane", a neki procjenjuju da je realan mjesečni prihod bliži 8.000 eura. Bez obzira na tačnost, cifre ostaju astronomske.

Inače, OnlyFans kreatorke kombinuju više načina monetizacije. Milica Dabović, kako se navodi, naplaćuje pretplatu od 15 dolara, dok Tamara Bojanić prodaje PPV (pay per view) sadržaje do 1.000 dolara po objavi i nošeno rublje do 10.000 dolara.

Pogledajte i koliko se promijenila za sve ove godine košarkašica:

