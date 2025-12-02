logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Pored pjevanja bavi se biznisom, evo koliko zarađuje

Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Pored pjevanja bavi se biznisom, evo koliko zarađuje

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Teodora Džehvreović pored muzike zarađuje i od društvenih mreža.

Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Pored pjevanja bavi se biznisom, evo koliko zarađuje Izvor: Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Mnoge pjevačice osim pjevanja bave se i drugim poslovima, a ono što gotovo svaka pjevačica radi ako ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama su reklame za raznorazne proizvode.

I dok mnoge ćute o tome koliko zarade mimo pjevanja i ne dogovaraju ovakva angažovanja pisanim putem već samo preko poziva ili uživo, Teodora Džehverović, je jednom prilikom otkrila svoju cijenu kada ju je jedan od korisnika mreža pitao da li radi reklame.

Pogledajte fotografije Teodore Džehverović:

"Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 eura. Da se objavi na fid (na profilu) 700 eura. Srdačan pozdrav", napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Teodora je ranije rekla da je imala stresne situacije, a da joj se sve odrazilo na tijelo.

Milica Pavlović uzme 25 hiljada, Džejla do 10

Ona nije jedina javna ličnost, pjevačica koja naplaćuje reklamiranje proizvoda putem društvenih mreža, pa kako smo nedavno pisali, javne ličnosti od ovog angažovanja mogu da zarade vrtoglave cifre.

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica ima saradnju sa parfimerijama i bjuti brendovima i to joj donosi između 5.000 i 15.000 eura po kampanji.

Cena Milice Pavlović za jednu kampanju varira između 8.000 i 25.000 eura. Za jednu reklamu na mrežama Džejla Ramović uzme i do 10.000 eura.

Tagovi

Teodora Džehverović cjenovnik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ