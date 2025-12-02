Isplivao cjenovnik Teodore Džehverović: Pored pjevanja bavi se biznisom, evo koliko zarađuje

Pjevačica Teodora Džehvreović pored muzike zarađuje i od društvenih mreža.

Izvor: Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Mnoge pjevačice osim pjevanja bave se i drugim poslovima, a ono što gotovo svaka pjevačica radi ako ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama su reklame za raznorazne proizvode.

I dok mnoge ćute o tome koliko zarade mimo pjevanja i ne dogovaraju ovakva angažovanja pisanim putem već samo preko poziva ili uživo, Teodora Džehverović, je jednom prilikom otkrila svoju cijenu kada ju je jedan od korisnika mreža pitao da li radi reklame.

Pogledajte fotografije Teodore Džehverović:

"Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 eura. Da se objavi na fid (na profilu) 700 eura. Srdačan pozdrav", napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Teodora je ranije rekla da je imala stresne situacije, a da joj se sve odrazilo na tijelo.

Milica Pavlović uzme 25 hiljada, Džejla do 10

Ona nije jedina javna ličnost, pjevačica koja naplaćuje reklamiranje proizvoda putem društvenih mreža, pa kako smo nedavno pisali, javne ličnosti od ovog angažovanja mogu da zarade vrtoglave cifre.

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica ima saradnju sa parfimerijama i bjuti brendovima i to joj donosi između 5.000 i 15.000 eura po kampanji.

Cena Milice Pavlović za jednu kampanju varira između 8.000 i 25.000 eura. Za jednu reklamu na mrežama Džejla Ramović uzme i do 10.000 eura.