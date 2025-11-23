logo
"Možda snimimo i duet": Tamara Milutinović otkrila sve o pomirenju sa Teodorom Džehverović

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Tamara Milutinović potvrdila je da se pomirila sa Teodorom Džehverović.

"Možda snimimo i duet": Tamara Milutinović otkrila sve o pomirenju sa Teodorom Džehverović Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Tamara Milutinović nije krila sreću kada ju je ekipa MONDO portala usnimila na beogradskom aerodromu. Ona je potvrdila riječi svoje koleginice Teodore Džehverović da su sjedele zajedno u avionu i da je zvanično palo pomirenje između njih dvije.

"Je l' rekla ona? Onda ne moram ja da dodajem", rekla je Tamara i otkrila kako se osjeća:

"Sjajno. Sjedele smo zajedno, sve najnormalnije".

Novinar je naveo da možda slijedi zajednički ručak sa Teodorom, a Tamara je dodala:

"A možda i duet", rekla je ona kroz osmjeh.

 Teodora Džehverović je otkrila novinarima da su Tamara i ona sjedele zajedno u avionu i da su izgladile odnose.

"Javile smo se jedna drugoj. Sve su to neke dječije priče koje su iza nas", rekla je ona i potvrdila da su po prvi put pričale nakon svađe:

"Jeste, u mojoj glavi već odavno, ali eto zvanično", rekla je Teodora.

