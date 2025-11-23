"Možda snimimo i duet": Tamara Milutinović otkrila sve o pomirenju sa Teodorom Džehverović

Tamara Milutinović potvrdila je da se pomirila sa Teodorom Džehverović.
Pjevačica Tamara Milutinović nije krila sreću kada ju je ekipa MONDO portala usnimila na beogradskom aerodromu. Ona je potvrdila riječi svoje koleginice Teodore Džehverović da su sjedele zajedno u avionu i da je zvanično palo pomirenje između njih dvije.
"Je l' rekla ona? Onda ne moram ja da dodajem", rekla je Tamara i otkrila kako se osjeća:
"Sjajno. Sjedele smo zajedno, sve najnormalnije".
Novinar je naveo da možda slijedi zajednički ručak sa Teodorom, a Tamara je dodala:
"A možda i duet", rekla je ona kroz osmjeh.
Teodora Džehverović je otkrila novinarima da su Tamara i ona sjedele zajedno u avionu i da su izgladile odnose.
"Javile smo se jedna drugoj. Sve su to neke dječije priče koje su iza nas", rekla je ona i potvrdila da su po prvi put pričale nakon svađe:
"Jeste, u mojoj glavi već odavno, ali eto zvanično", rekla je Teodora.