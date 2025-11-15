Teodora Džehverović kupila stan za 400.000 eura: Pogledajte kako izgleda nova nekretnina u Beogradu na vodi (Foto)

Pjevačici Teodori Džehverović je ovo druga nekretnina

Izvor: Instagram printscreen / teodoradzehverovic

Pjevačica Teodora Džehverović obezbedila je sebi još jednu nekretninu, u luksuznom kompleksu u Beogradu na vodi. Ona je navodno za ovaj stan izdvojila 400.000 eura, a sada kada je dobila ključeve u ruke, pjevačica je usnimila i objavila na mreže kako izgleda njena nova nekretnina.

Njen novi stan je na 21. spratu, raskošan je i osvetljen, a tek planira da ga opremi skupocjenim nameštajem, a Teodora se u jednom trenutku i rasplakala od sreće.

Teodora je kupila i dva parking mjesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrijednost svoje nove nekretnine, prenijeli su nedavno domaći mediji.

Prvi stan će izdavati

Teodora je svoj prvi stan kupila je prije tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom.

"Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cijena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lijepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmjerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vrijeme", rekao je izvor.