Jedna je od najbogatijih pjevačica, a koristi grijalice i vozi stari auto: Okopava baštu i pjeva samo kada ona poželi

Legendarna Šade proslavlja danas, 16. januara, 67. rođendan.

Izvor: YouTube printscreen

Čuvena pjevačica i tekstopisac, Šade Adu, rođena je kao Helen Folasade Adu 16. januara 1959. godine u Ibadanu, u Nigeriji. Otac joj je bio Nigerijac, a majka Engleskinja.

Njeno ime na jeziku joruba znači "čast ti daje krunu", a kasnije je počela da koristi umjetničko ime Šade.

Djetinjstvo i početak karijere

Nakon razvoda roditelja, Šade se sa majkom i starijim bratom preselila u Englesku, gdje je odrasla u primorskom gradiću Holand-on-Si u Eseksu - mjestu koje je sama opisala kao "tugaljivi gradić gdje je polovina stanovnika bila starija od 65 godina".

"U blizini nije bilo djevojčica mojih godina pa sam se igrala sa bratom i njegovim društvom, vozila se na biciklu od jutra do mraka i pentrala se po drveću", ispričala je jednom prilikom Šade.

U London se preselila krajem tinejdžerskih godina i tamo je studirala modni dizajn na prestižnoj Školi umjetnosti Sent Martin. Prije muzičke karijere, kratko se bavila modelingom i modnim dizajnom, ali je vrlo brzo muzika preuzela primat. Početkom osamdesetih, priključila se bendu "Pride" kao prateći vokal, a ubrzo, zajedno sa saradnicima iz tog sastava, osniva bend Sade.

Debitantski album "Diamond Life" iz 1984. godine lansirao ju je u zvijezde. Pjesme poput "Smooth Operator" i "Your Love Is King" osvojile su publiku širom svijeta, a album je postao jedan od najprodavanijih debitantskih albuma u istoriji britanske muzike. Uslijedili su albumi "Promise", "Stronger Than Pride" i "Love Deluxe", koji su učvrstili njen status globalne zvijezde i donijeli joj višestruke platinaste tiraže, Gremi nagrade i više od 50 miliona prodatih ploča širom svijeta.

Šade je kao glumica debitovala 1986. godine u filmu "Apsolutni početnici".

Slava je nikad nije zanimala

Uprkos planetarnoj slavi, Šade je od samog početka gradila reputaciju umjetnice koja bježi od reflektora. Rijetko daje intervjue, gotovo nikada ne učestvuje u promotivnim kampanjama, a prijatelji je, kako se priča, u šali zovu "Houi"“, po ekscentričnom milioneru-pustinjaku Hauardu Hjuzu. Postoji i grafit u Njujorku koji savršeno opisuje njen odnos prema karijeri:

"Ova djevojka pjeva samo kad ona hoće".

Za više od četrdeset godina karijere, objavila je svega sedam studijskih albuma, a rijetko je imala i turneje. Ipak, svaki njen povratak na scenu postaje muzički događaj. Album "Soldier of Love" iz 2010. godine debitovao je na prvom mjestu američke top-liste, a turneja koja je uslijedila, bila je jedna od najuspješnijih te godine.

Naime, u pitanju je bila povratnička turneja nakon desetogodišnje pauze koju je napravila nakon koncertnog albuma "Lovers Live". Ona se posvetila odgajanju djeteta i živjela je na Karibima, izolovana od javnosti i medija.

Šta je Šade rekla o slavi i bogatstvu?

Posljednjih godina, Šade se oglašava retko i pažljivo bira projekte. Ona je 2018. godine, objavila pojedinačne pjesme za filmove, među kojima su "Flower of the Universe" za Diznijevo ostvarenje "Bora u vremenu" i "The Big Unknown" za film "Udovice". Krajem 2024. godine, u okviru projekta TRAИƧA, objavila je i pjesmu "Young Lion", posvećenu svom sinu.

Na listi najbogatijih muzičara Sunday Times-a, Šade se godinama nalazi visoko, sa imetkom koji se procjenjuje na više od 30 miliona funti. Ipak, sama umjetnica ističe da je materijalno ne zanima previše.

"Ne treba mi mnogo novca. Mogli biste da provalite u moju kuću u Londonu i izaći nakon pola sata praznih ruku, jer niste našli ništa što bi bilo vrijedno ukrasti", istakla je više puta.

I zaista, njen životni stil svjedoči o tome. Vozi deset godina star automobil, grije se na stare električne grijalice i od 2005. godine živi u mirnom selu u Glosterširu, gdje sama radi u bašti i rjetko prima goste. Privatnost joj je važnija od luksuza.

"Neko mi je jednom rekao da sam horoskopski Jarac rođen pod najtužnijom zvijezdom. Istina je da sam sklona sjeti, a mislim i da se od veselih pjesama čovjek katkad samo još gore osjeća", priznaje Šade, čija muzika i danas nosi prepoznatljivu melanholiju.