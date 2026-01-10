U jeku priča o razvodu Tamare Milutinovića i Darka isplivali novi detalji: Pravili 2 svadbe, pa puklo za godinu dana

Tamara Milutinović i Darko Jevtić navodno se razvode. Neslaganja, nedostatak podrške i netrpeljivost doveli su do krize.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vijest o razvodu Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića odjeknula je u domaćim medijima, a javnost je iznenadila informacija da u njihovom porodičnom domu odavno ne vlada ljubav i sklad.

Iako je o suprugu oduvijek govorila u superlativu i isticala da joj je porodica važnija od pjevačke karijere, izvor blizak Milutinovićevoj otkrio je da je brak ušao u krizu još sredinom prošle godine.

„Tamara je otkako zna za sebe zaljubljenik u porodične vrijednosti. Odrastala je u složnoj porodici i brak smatra svetinjom. Ipak, problemi koji su tokom zabavljanja sa Darkom bili mali, postali su veliki, a njihova različitost došla je na vidjelo. Kada se zaljubila u njega, vjerovala je da će vremenom uspjeti da se usklade zbog ljubavi i partnerstva, ali do toga nije došlo. Ćerkica Emili ispunila je zajednički stav o roditeljstvu, ali malo nakon toga pojavili su se problemi u vezi podrške, povjerenja i razumijevanja“, kazao je izvor blizak pjevačici i otkrio da pevačica već duže vrijeme nije srećna sa Darkom.

Par je pravio više svadbenih veselja tokom 2023 i 2024. godine:

„Ono što je stvorilo najveći problem jeste Tamarina želja da u Darku vidi oslonac i podršku. Iako je Darko od početka znao da se ona bavi javnim poslom, kao i šta taj posao iziskuje, svakim danom postajalo je sve jasnije da mu smeta Tamarina želja da ulaže u svoju muzičku karijeru. Kao i kod svih parova, imali su svađe i pomirenja, ali sklad i mir nikako ne uspijevaju da zadrže na duže staze. Pokušaji da sačuvaju odnos već duže vrijeme završavaju se neslavno, a Tamarino nezadovoljstvo zbog toga što Darko očekuje od nje sve više i više raste. Sa druge strane, teško joj je da stavi tačku na brak prvenstveno zbog ćerkice i želje da se izbori za svoju porodicu“, naveo je izvor uz isticanje da je netrpeljivost među pjevačicom i fudbalerom postala evidentna.

"Povređivalo je njegovo ponižavanje"

„Dešavalo se da Darko unizi Tamaru komentarima na račun njenih kolega, odjeće, posla, čak i da to radi pred drugima. Iako mu je ona nebrojano puta stavila do znanja da je to povređuje, nastavilo se u lošem pravcu. Teško joj je zbog osjećaja da čovjek kog voli nikada neće podržavati njenu karijeru onako kako to treba da radi životni partner, kao i zbog činjenice da nikada u potpunosti nije prihvatio sve što dolazi s njom. Takva je da joj je sloboda neophodna za sreću, a on joj to uskraćuje jasnim stavovima da bi bio najsrećniji kada bi se ona potpuno povukla sa estrade. Činjenica je da je naporno radila na svojim projektima i estradnom uspjehu, kao i da njeno vrijeme tek dolazi. Upravo to je razlog zbog kojeg su već neko vrijeme na klackalici, ali nema sumnje da će uskoro biti jasno u kom smjeru taj brak ide. Nama sa kojima je bliska odavno je jasno da Darko nije za nju i da bi prodisala punim plućima kada bi na prijateljski i razuman način stavila tačku na taj odnos“, zaključio je izvor za domaće medije.