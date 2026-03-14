Ministarka Lana Nuseibeh upozorila da iranske akcije ugrožavaju regionalnu stabilnost i globalnu ekonomiju

Državna ministarka Ujedinjenih Arapskih Emirata Lana Nuseibeh poručila je da Iran mora da prekine napade na zemlje Zaliva i da poštuje međunarodno pravo, upozoravajući da nastavak sukoba ozbiljno ugrožava stabilnost regiona i svjetsku ekonomiju.

U intervjuu za NBC News Nuseibeh je kazala da su iranske akcije usmjerene ne samo na vojne ciljeve već i na civilnu infrastrukturu širom regiona, što je ocijenila kao neprihvatljivo.

„Nećemo odgovoriti na maltretiranje povlačenjem. Ali UAE i druge zemlje u regionu uvijek su posvećene diplomatskom rješenju. To, međutim, mora početi odustajanjem Irana od ovih nezakonitih napada na partnere u Zalivu“, poručila je Nuseibeh.

Poziv na poštovanje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN

Ona je naglasila da Iran mora da se pridržava Rezolucije 2817 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je usvojena ove sedmice i kojom su osuđeni napadi Irana u protekle dvije sedmice, uz poziv Teheranu da obustavi dalju agresiju.

„Ne možete promijeniti geografiju. Iran je duboko integrisan u region. Imamo veliko poštovanje prema iranskom narodu, njihovoj kulturi i potencijalu njihove ekonomije, ali moraju se ponašati odgovorno“, kazala je Nuseibeh.

Oborene stotine raketa i dronova

Govoreći o napadima na UAE, ministarka je istakla da su vlasti odlučno branile zemlju i civile. Prema podacima Ministarstva odbrane UAE, protivvazdušna odbrana je od početka sukoba oborila 294 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i oko 1.600 dronova.

Nuseibeh je ocijenila da iranske aktivnosti u Ormuskom moreuzu predstavljaju „ekonomski rat“ koji utiče na globalnu ekonomiju, ali je naglasila da će UAE i njihovi saveznici uspjeti da odgovore na izazove.

„Ovo nije bio rat koji smo podsticali niti u kome smo željeli da učestvujemo. Ali sada kada je počeo, odlučno ćemo braniti našu zemlju, naš narod i model koegzistencije, prosperiteta i tolerancije u regionu“, zaključila je Nuseibeh.